Actores luchan contra estereotipos de piel morena en el cine

Hace unas semanas Fernando Cuautle, actor en "Nuevo orden", cinta ganadora en el Festival Internacional de Cine de Venecia, recibió un guión donde el personaje que le ofrecían, era descrito como feo y moreno.

"Todos los clichés que se podían estaban ahí y el texto me dolió, así como leer el casting, pensar que todo esto se siga produciendo es fuerte y dije no, no podemos seguir haciendo este tipo de cosas", subraya.

El también participante en "Los elegidos" y "Amar a muerte" forma parte del grupo de actrices y actores que están luchando porque a los de piel morena se les deje de considerar únicamente para papeles antagónicos o que tengan que ver con drogas y delincuencia.

En "Nuevo orden" interpreta a un joven de clase baja que ayuda a la protagonista (Naian González), de clase acomodada, a salir de un contexto violento, aún a costa de su vida.

Su trabajo le valió para estar nominado al premio Ariel, que otorgará la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el próximo día 25, en la categoría de Mejor Actor junto con Armando Espitia (Te llevo conmigo), Demian Bichir (Danyka), Juan Pablo Medina (El club de los idealistas) y Alfonso Herrera (El baile de los 41).

Esta mañana de jueves Cuautle y Espitia platicaron virtualmente con Flor Edwarda Gurrola, en el marco de las mesas organizadas por la AMACC previo a la ceremonia.

"(En Nuevo orden) Si hay un estereotipo, pero claro, en la vida real pasa esto de que los morenos tienen menos oportunidades. Pero creo lo que más deseaba con la película era justo que se está abriendo a ver que actores como nosotros podemos estar en varios papeles", comenta.

Espitia, en tanto, recuerda que en "Te llevo conmigo" lo importante era mostrar cómo un joven homosexual decide irse a EUA para buscar nuevas oportunidades.

La cinta está basada en personas reales que ahora son dueños de un restaurante.

"El miedo a mostrarse feliz y que la gente viera que de pronto la única manera de hacer lo que nos gusta, es cambiarse físicamente de lugar", apunta.