ABBA anuncia su regreso a los escenarios con show y nuevo disco

Para todos los amantes de la música de ABBA, este dos de septiembre se ha vuelto un día que nunca olvidarán. Lo inimaginable está por suceder...el grupo ha anunciado su regreso.

Universal Music ha confirmado hoy a través de un comunicado que la agrupación retornará con un revolucionario concierto y un nuevo álbum de estudio.

Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid interpretarán digitalmente con el apoyo de una banda en vivo de 10 integrantes en un estadio construido en Londres especialmente para esta ocasión a partir del 27 de mayo de 2022.

Las versiones digitales de Abba se han creado después de meses de capturar movimientos e interpretaciones con los cuatro miembros de la banda y un enorme equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas, haciendo de esta, la primera incursión de la compañía en la música.

En vivo: ABBA anuncia su regreso a los escenarios 40 años después

Ahora, 40 años desde su más reciente álbum de estudio The Visitors, Abba no sólo ha grabado dos nuevas canciones, I Still Have Faith In You y Don't Shut Me Down, par de canciones que aparecerán en el concierto ABBA Voyage, sino que grabaron y produjeron un álbum completamente nuevo.

Voyage, grabado en Riksmixningsverketen, estudio de Benny en Estocolmo, se estrenará en todo el mundo el 5 de noviembre a través de Universal Music Group.

Abba Voyage abrirá el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para tres mil personas ubicado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres.

La pre-inscripción para las entradas se abre a las 12 horas de México el día de hoy en abbavoyage.com y las entradas para la venta general a partir del martes 7 de septiembre.