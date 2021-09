Maluma lanza sencillo con el que apoya a nuevos talentos

Maluma recién lanzó su nueva canción y video L.N.E.M (Gata) cuyas siglas significan “La nueva en el Mapa”, junto a Kapla, Miky, Philip y Blessd; apoyando a cuatro de los artistas que surgen en la industria musical urbana y desde Medellín, Colombia, los pone en el mapa de la música global.

“Para mí representa mucho poder apoyar a una nueva generación de artistas porque cuando yo comencé, no sentí ese mismo apoyo en Colombia y no quería que vivieran lo mismo que yo; fueron otros artistas a nivel internacional y mis fieles fans, quienes me dieron ese impulso que necesitaba para comenzar mi vuelo.

“Por eso mismo lo hago, no quiero que se repita la historia, quiero verlos brillar, porque hay mucho talento en Colombia que merece ser estrella y cumplir sueños, tanto como yo lo estoy haciendo”, expresó Maluma en un comunicado de Sony Music.

El llamado “Dirty Boy” ha regresado y presenta L.N.E.M (Gata), una canción hecha entre amigos que habla de sus vivencias, cuando de perder la cabeza se trata, en fiestas de “perreo” intenso.

Maluma crea esta canción junto a jóvenes artistas como Blessd, nuevo talento con quien colabora en Imposible Remix, tema que se mantiene desde hace tres meses en el top 50 de Spotify Colombia y Philip Ariaz, compositor, artista y productor.

A ellos se unen Kapla y Miky, un nuevo dúo urbano que individualmente tienen más de 10 años de carrera y son conocidos por su importante aporte al género como productores y compositores. Miky La Sensa ha compuesto junto a Maluma en canciones como El perdedor, Felices los cuatro y Hawái.

El videoclip fue filmado en Medellín, Colombia bajo la dirección de Camilo Bourbon y Oscar Vásquez de la reconocida productora 36 Grados. En el video se puede apreciar la vida nocturna de la ciudad y el talento de estos cuatro artistas que junto a Maluma generan un ambiente con un irresistible flow urbano que pondrá a bailar al mundo entero.