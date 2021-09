La Conagua pide denunciar pozos clandestinos en La Laguna

espinoadame

Hoy, 7:45 am

publicado por: Julio Cesar Espino Robles

Ya no se si reír o llorar con la s declaraciones de este señor... Me queda claro que el principal responsable del los problemas del agua en la región es la Conagua. Como es posible que no sepa la cantidad de posos existentes? Cómo fregados vamos a saber cual poso es irregular? Ellos son los obligados a buscar y clausurar esos posos no los ciudadanos. Para Conagua es mas fácil construir el proyecto "agua saludable" que aplicar la ley a los grandes productores lecheros.

