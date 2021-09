Proyecto de Agua Saludable para La Laguna se estudiará en el Congreso de Coahuila

El líder del Congreso local, Eduardo Olmos, indicó que el agua en la Comarca Lagunera es prioridad. "El agua que sacamos a grandes profundidades trae arsénico, pero el agua que traemos, el agua rodada también trae arsénico", dijo en rueda de prensa.

El legislador indicó que es consciente de que hay posturas de ambientalistas serios que están en contra y han puesto amparos. "Nosotros vamos a procurar que todos los diputados conozcan el proyecto y los impactos que tiene y que no se afecte al Cañón de Fernández".

No obstante se mostró emocionado al indicar que es la primera vez que un programa viene acompañado de recursos. "El tema es importante y creo que hay una oportunidad de darle solución al problema. Reitero, nosotros estamos enfocados en el cómo sí y no en por qué no", dijo y aclaró que "nuestra postura en el Congreso es que cuidemos que ese recurso que por primera vez en la historia está por llegar sea para resolver este problema".

Cabe mencionar que este medio informó que el pasado mes de mayo, la Asociación Prodefensa del Nazas informó que el amparo que promovieron para frenar las obras del proyecto Agua Saludable para La Laguna no fue con el objetivo de afectar el proyecto y sus beneficios en temas de abasto de agua, sino para evitar la destrucción de una superficie de 35 mil metros cuadrados de área natural en la que se podrían iniciar trabajos.