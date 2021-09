El Congreso de Durango vuelve a rechazar la Cuenta Pública de Lerdo

La sexagésima octava Legislatura del Congreso de Durango no aprobó la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Lerdo correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Tampoco la de municipios como Canelas, Santa Clara y Nombre de Dios. Al respecto, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aseguró que las observaciones realizadas a la cuenta pública del Municipio, misma que fue rechazada por segundo año consecutivo, corresponden a un golpeteo político.

El argumento que expone el Congreso de Durango es que no se aprobó la cuenta de Lerdo "por no mostrar aceptablemente la información de su gestión de Gobierno municipal desarrollada en el ejercicio fiscal del año 2020", cita el informe oficial.

No obstante, el alcalde mencionó que la rechazaron por observaciones administrativas que representan el 4.37% (24.2 millones de pesos) del presupuesto total ejercido que fue de 577 millones 745 mil 059 pesos. "En el 2019, por ejemplo, yo tenía de observaciones el 2.37% y también la rechazaron porque se anteponen los intereses políticos, porque estamos previos a una gubernatura en donde yo creo que me ven con ciertas posibilidades y hay que golpetear", declaró.

Añadió que los diputados de Morena habían mentido en sus declaraciones a medios de comunicación respecto a la cuenta pública de Lerdo, "es una mentira lo que se ha estado diciendo, por ejemplo, Iván Gurrola, que teníamos el 14% de observaciones y lo dijo una semana antes y luego ayer dijo la diputada de Morena que el 7.47% y no es cierto tampoco. Es el 4.37%", dijo el alcalde.

¿CUÁL FUE EL CRITERIO APLICADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA?

Fue en la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, llevada a cabo el 20 de agosto de 2021 donde se aprobó el criterio mediante un acuerdo para determinar el sentido de la votación de la Cuenta Pública.

Para lo anterior se determinó que si dicho ente público fiscalizable (en este caso el Municipio de Lerdo) excede del 5% de observaciones sobre sus ingresos no serán aprobados por la Comisión, sin embargo, también se tomó en consideración que si dicho municipio dentro del ramo de tesorería tiene observaciones muy altas como en los rubros de falta de documentación justificativa y comprobatoria, así como en el ramo de en Obra Pública que haya sido pagada y no ejecutada, aun y cuando no exceda el monto del 5%, el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, no será aprobada. De igual manera, si el Municipio tiene observaciones por parte de la Entidad de Auditoría Superior en los organismos descentralizados, si se consideran montos altos, no serán aprobadas, aun y cuando no alcancen un monto del 5% de observaciones sobre sus ingresos; asimismo, si el Municipio tiene observaciones por violaciones a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, además de aquellas observaciones que la citada Entidad de Auditoría realice respecto de violaciones a su propia Ley de Ingresos y sus tabuladores salariales, si estos son montos altos por la aprobación de plazas sin autorización del Cabildo, así como pagos en exceso por sueldos establecidos en sus tabuladores, el voto de la Comisión será en sentido negativo.

Otra cosa que observó la Comisión de Hacienda que rechazó la cuenta pública de Lerdo fue que los Organismos Públicos Descentralizados incluso cuando forman parte de la Administración Pública Municipal, los mismos no presentan su Cuenta Pública.

"Por lo que concluimos que su inclusión en el Informe de Resultados que sirve de base para este acto de fiscalización, sin duda permitirá una mejor fiscalización de los recursos públicos", cita el dictamen.

A tal efecto, el Municipio de Lerdo, tiene como Organismos Públicos Descentralizados al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), mismo que ejerció recursos durante el año de 2020 por una cantidad de 68 millones 444 mil 550 pesos y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Lerdo, mismo que ejerció recursos durante 2020 por una cantidad de 19 millones 183 mil 885 pesos.