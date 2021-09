La Selección recibe a Jamaica en su primer juego del octagonal de la Concacaf

Con un choque ante Jamaica a puerta cerrada en el estadio Azteca, la Selección Mexicana comienza hoy su camino hacia el Mundial de Catar 2022.

La Selección tratará de comenzar con el pie derecho el duro octagonal frente a un equipo que llega con varias bajas por restricciones de la pandemia.

México y Estados Unidos son claros favoritos para obtener un lugar en el Mundial del año que viene; la Selección ha calificado a todas las justas desde 1994, sumando siete seguidas.

El equipo dirigido por Gerardo Martino no podrá contar en este duelo con el atacante del Wolverhampton Raúl Jiménez, ya que el equipo inglés no lo prestó al "Tri" debido a que, para el Gobierno británico, México está en la "lista roja" en cuanto a COVID-19, por lo que Jiménez tendría que hacer una cuarentena de 10 días al volver a Inglaterra. Los directivos mexicanos intentarán que los "Wolves" cedan al jugador para los siguientes dos partidos, que se jugarán en Costa Rica y Panamá, países que no están en la "lista roja" para los ingleses.

Martino habló ayer acerca de la ausencia del atacante, el cual es un jugador clave para la Selección.

"Es vital para nosotros contar con él, sobre todo porque, después de la lesión importante que tuvo, hace mucho tiempo que no viene. Estuvimos en permanente contacto con él y había mucho deseo de su parte por estar en el inicio de la eliminatoria; la FMF continúa con los pasos a seguir y nosotros esperaremos. Yo no tengo una postura sobre cuántas son sus posibilidades de venir, pero siempre las expectativas las tenemos", mencionó el "Tata".

MALOS RESULTADOS

Luego de un gran inicio en cuanto a resultados con la Selección, Gerardo Martino enfrenta ahora cuestionamientos, ya que el "Tricolor" perdió dos finales seguidas ante Estados Unidos en los últimos meses: la de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro.

El equipo del "Tata" no se vio bien en dichos torneos, preocupando la poca productividad a la ofensiva, que no contó con Jiménez debido a que se recuperaba de una fractura en el cráneo que sufrió jugando con los "Wolves". Hirving "Chucky" Lozano, Alan Pulido, Henry Martín y el naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori han sido las opciones que ha utilizado el "Tata" en el ataque, sin dar buenos resultados en los momentos importantes.

Para el choque de hoy, la Selección convocó a Santiago Giménez para cubrir la ausencia de Jiménez, por lo que serán el jugador de Cruz Azul, Martín y Funes Mori las opciones en la delantera para enfrentar al equipo caribeño.

Hirving Lozano, que venía saliendo una de lesión, no fue convocado por Martino, mientras que Jesús "Tecatito" Corona recibió permiso para arreglar su situación en el cierre de traspasos en Europa y apenas reportó ayer, por lo que es probable que no esté de inicio, por lo cual serían tres bajas importantes en la ofensiva del "Tri".

MARTINO, OPTIMISTA

Martino enfrenta con optimismo el duro octagonal, en el que México es uno de los grandes favoritos para calificar.

"Con todo el optimismo, el deseo de hacer una muy buena eliminatoria, yo no puedo leer el futuro, simplemente me guío tanto por el estado y la forma de los jugadores como por la confianza que tenemos en ellos individual y colectivamente. Tenemos el deseo y las ganas de hacer una muy buena eliminatoria", expresó.

JAMAICA LLEGA CON BAJAS

La selección de Jamaica por su parte llegará muy disminuida al partido, ya que tendrá 12 bajas de futbolistas que juegan en equipos ingleses, destacando las ausencias de Michail Antonio (West Ham), actual líder de goleo de la Premier League, y del extremo izquierdo Leon Bailey, quien juega en el Aston Villa.

Tras medirse a los caribeños, México chocará como visitante con Costa Rica este domingo y luego se medirá a los Panameños también en cancha ajena. Los siguientes tres duelos del "Tri" serán el 7, 10 y 13 de octubre ante Canadá, Honduras y El Salvador.

Los primeros tres lugares del octagonal calificarán al Mundial de Catar, mientras que el cuarto sitio tendrá que jugar un repechaje.

3 PARTIDOS jugará México en esta fecha FIFA: se medirá a Jamaica y visitará a Costa Rica y Panamá.

Fecha Rival Condición

2-sep-2021 Jamaica Local

5-sep-2021 Costa Rica Visita

8-sep-2021 Panamá Visita

7-oct-2021 Canadá Local

10-oct-2021 Honduras Local

13-oct-2021 El Salvador Visita

12-nov-2021 Estados Unidos Visita

16-nov-2021 Canadá Visita

27-ene-2022 Jamaica Visita

30-ene-2022 Costa Rica Local

2-feb-2022 Panamá Local

24-mar-2022 Estados Unidos Local

27-mar-2022 Honduras Visita

30-mar-2022 El Salvador Local

Calendario del 'Tri' rumbo a Catar