Docentes bloquean el periférico de Torreón para exigir pago de ahorro

Personal docente de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloqueó ayer por la tarde un tramo del periférico Raúl López Sánchez de Torreón, a la altura del Eriazo del Norte, para denunciar la falta de pago del ahorro. Ayer les dijeron que "se acabó el dinero" y que regresaran hasta este jueves.

"Queremos nuestro dinero porque es un dinero que ya lo ahorramos, que ya debería de estar en nuestras cuentas. Hoy nos citaron a las 9 (de la mañana), nos suspendieron a la mera hora y nos dijeron: 'regresen a las 12', pero hasta ahorita no nos han pagado nada, no hemos comido, ese dinero lo tenemos destinado para ciertas cosas, para ciertas actividades. Y luego uno de los encargados nos dijo que ya no había dinero y que regresáramos mañana", dijo Edith, una de las manifestantes.

Se trata de una partida que se compone de un porcentaje que se descuenta al trabajador y de una aportación del Gobierno federal y que durante un año están generando intereses. Los quejosos señalaron que primero se les dio a conocer que el recurso no se les había depositado a su cuenta bancaria, motivo por el cual se procedió a realizar el pago en efectivo bajo una calendarización. Los fueron citando en el Eriazo del Norte y desde que empezó la entrega del dinero, había largas filas al exterior del recinto.

El personal afectado indicó que las aportaciones se comenzaron a realizar desde el 30 de julio del año pasado por lo que los recursos debieron entregarse en el mes de agosto, que recién concluyó.

Explicaron que el ahorro, se les entrega según la categoría, pero que en promedio, son alrededor de 15 mil pesos por docente.

El gremio acusó falta de transparencia por parte de la sección 35 que encabeza Jorge Fernando Mora Garza y además amagaron con realizar más protestas si su situación no se resuelve.

Tras el bloqueo realizado ayer por la tarde, se generó caos vial pues los inconformes colocaron sillas sobre la vialidad para impedir el paso de los vehículos.