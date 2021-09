Salud en Coahuila detecta 11 contagios de COVID-19 en filtros escolares

En este nuevo ciclo escolar 2021-2022, en el que se autorizaron clases presenciales en más de mil escuelas públicas y privadas de nivel básico de Coahuila, la Secretaría de Salud del estado ha sido notificada de al menos 11 casos positivos de COVID-19 que se detectaron en los filtros escolares.

Seis de los contagios del virus SARS-CoV-2 se identificaron en la región Lagunera. Se trata de dos docentes y un estudiante de la ciudad de Torreón y tres alumnos del municipio de San Pedro de las Colonias; uno de ellos es una adolescente de secundaria que presentó fiebre y diarrea. En esta estudiante, el reconocimiento oportuno de los síntomas de la enfermedad respiratoria se hizo en el filtro de corresponsabilidad en el hogar. El resto de los casos fueron reportados en los municipios de Sabinas (2 docentes y 2 alumnos) y Cuatro Ciénegas (un estudiante).

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, pidió a padres, madres de familia y tutores no alarmarse y aseguró que en todos los centros educativos están garantizando que el protocolo de salud se aplique con estricto rigor. Recordó que ante casos positivos de COVID-19 que se detecten no se cerrarán las escuelas, pero sí aislarán los salones de clases.

"No nos alarmemos, solo en educación pública, en nivel básico, tenemos aproximadamente 32 mil alumnos (en clases presenciales), es un porcentaje mínimo de casos. Y si consideramos el número de alumnos que son atendidos en escuelas particulares, podremos ver que son casos mínimos; no generemos alarma, mejor trabajemos todos en esta cultura de la prevención", apuntó.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que de forma oportuna se establecieron cercos sanitarios con la intención de disminuir o evitar la propagación de dicha enfermedad. También aclararon que las personas afectadas se contagiaron fuera de las escuelas.

Para la reapertura de escuelas, la Secretaría de Educación implementa tres filtros de corresponsabilidad en el hogar, el ingreso a las escuelas y los salones de clase con el objetivo de identificar de forma oportuna casos sospechosos y/o positivos a COVID-19.

"Hacer un llamado a los padres de familia a reforzar el filtro de salud en casa, a cuidar también que sus hijos no participen en actividades como fiestas, salidas al tianguis, al mercado y que si lo hacen, tengan el compromiso de no enviarlos a la escuela si están en contacto con muchísima gente. Si realizan algún viaje, tendrán que avisar que van a resguardarse dos o tres días en casa para no exponer a los alumnos en la escuela", señaló Rentería Medina.

En el acuerdo número 23/02/21, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se debe integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas, así como establecer los filtros de corresponsabilidad ya mencionados.

Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial, usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos y suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar son otras de las disposiciones.

El acuerdo también subraya que se debe avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV-2.

Clases presenciales

Nuevo ciclo escolar 2021-2022.

*En este periodo lectivo son 1,093 escuelas públicas las que autorizó el Gobierno de Coahuila para las clases semipresenciales.

*El pasado lunes se informó que 813 colegios particulares también arrancaron con el modelo híbrido.

*Usar el cubrebocas de manera correcta, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos y suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar fueron algunas de las disposiciones.