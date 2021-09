Los del Norte amenazan con robar 'show' en NFL

- Justamente en una semana se dará el "Kick Off" de la temporada 2021 en el futbol americano de la NFL, uno de los deportes favoritos de los laguneros, por lo que hoy comenzamos con el análisis previo de lo que cada equipo podrá ofrecer en una nueva disputa por el trofeo Vince Lombardi.

En cada entrega se realizará el análisis de dos divisiones, una de cada conferencia, iniciando con las divisiones del Norte, dos competitivos pelotones con equipos plagados de talento y que bien podrían arrojar al próximo campeón del Super Bowl.

Dentro de la Conferencia Nacional se vivirá la última temporada del espectacular Aaron Rodgers con los Empacadores de Green Bay, mientras que en la Conferencia Americana se vivirá una cruenta batalla por el título divisional con dos amplios dominadores, pero otros dos contendientes emergentes.

NFC NORTE

Luego de una "offseason" muy turbulenta en Wisconsin, finalmente Aaron Rodgers será el mariscal de campo titular de los Empacadores para la temporada 2021, pero todo indica que será su "gira del adiós" y eso puede distraer a sus compañeros. Green Bay sigue siendo el equipo mejor armado y cuentan con que 2021 será de "ahora o nunca" para Rodgers, aunque los Vikingos de Minnesota y los Osos de Chicago cuentan con talento suficiente en sus escuadras para buscar dar la sorpresa, en tanto que los Leones de Detroit tienen a un nuevo head coach (sí, otro más) debutante que tiene un largo y sinuoso camino por recorrer.

Green Bay cuenta con una estupenda línea ofensiva y un corredor versátil y explosivo como Aaron Jones, tándem perfecto para Rodgers, quien tiene a Davante Adams como su blanco favorito; la defensiva no es la más sólida, pero tampoco es débil, debería ser suficiente para apuntarse otro título divisional.

Los Vikingos de Minnesota parecen ser el contendiente más fuerte, con Kirk Cousins en los controles, está rodeado de talento, pero no en la línea ofensiva, por lo que los Púrpura reclutaron en el draft a dos guardias (Christian Darrisow en primera ronda y Wyatt Davis en la tercera), quienes deberán adaptarse rápidamente a la exigencia de la NFL para proteger a su mariscal y abrirle brecha al corredor Dalvin Cook que es una auténtica amenaza.

Los Osos de Chicago probarán suerte con Andy Dalton como mariscal de campo titular, que no parece ser muy superior para eclipsar a los anteriores experimentos de Nick Foles o Mitchel Trubisky, no parecen tener intención de hacer jugar pronto a Justin Fields, graduado de Ohio State y selección once del draft, menos con una porosa línea ofensiva, aunque tienen a un receptor súper estrella como Allen Robinson, su gran problema está en la defensiva. En cuanto a los Leones de Detroit, tienen una enésima reconstrucción y para muestra, un entrenador debutante como Dan Campbell y un nuevo mariscal de campo, Jared Goff, por lo que no se esperan muchos rugidos de los Leones en esta temporada.

AFC NORTE

Probablemente es la división más competitiva de la Conferencia Americana e incluso de toda la NFL, con los Acereros de Pittsburgh manteniendo una base que se conoce bien y los Cuervos de Baltimore que se han reforzado de manera interesante. Pero no se puede descartar a los Browns de Cleveland que fueron una grata sorpresa el año pasado y a los Bengalíes de Cincinnati, guiados por el ganador del Trofeo Heisman del 2019, el mariscal de campo Joe Burrow; es una división que puso a tres equipos en playoffs durante la temporada anterior y podría repetirse el caso en este 2021.

Los Acereros de Pittsburgh tuvieron un impresionante inicio de temporada el año pasado, pero no pudieron mantener el ritmo y se quedaron lejos de cumplir con las expectativas de sus aficionados, "Big Ben" Roethlisberger tendrá apoyo con el corredor novato Najee Harris y un hábil cuerpo de receptores, mientras que la defensiva fue una muralla el año pasado y deberá continuar con ese ritmo, tienen todo los Acereros para soñar con el título divisional.

El coach John Harbaugh buscará poner a los Cuervos de Baltimore en postemporada por cuarto año consecutivo y para ello, cuenta con uno de los mariscales de campo más explosivos de la liga, el gran Lamar Jackson que recibió como "regalos de navidad" a cuatro nuevos receptores, quienes buscarán mejorar los números de la ofensiva por aire de los Cuervos, quienes siguen teniendo a la defensa como su punto más fuerte.

Los Browns de Cleveland terminaron la campaña anterior con marca de 11 y 5, por lo que sus expectativas son altas, la dupla del mariscal Baker Mayfield y el corredor Nick Chubb será respaldada por talentosos nombres a la defensiva, incluyendo un par de nuevos linebackers, aspecto del que carecían los Browns, quienes seguramente serán muy competitivos.

Finalmente, los Bengalíes de Cincinnati parecen el equipo más débil del pelotón, su defensiva aceptó demasiados puntos y aunque Burrow tiene potencial de estrella, deberá contar con el respaldo de ofensivos que estén a la altura de las exigencias.

13 GANADOS y tres perdidos fue la marca de los Empacadores la temporada pasada.