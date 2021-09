El COVID-19 frenará las 'noches mexicanas' en La Laguna

Aunque septiembre suele ser un mes de gran derrama económica para el gremio restaurantero debido a la conmemoración de la Independencia en las tradicionales "noches mexicanas"; este año no se contemplan debido a la pandemia por COVID-19 y el semáforo epidemiológico amarillo que se tiene en la región.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que se abordó el tema en el Subcomité Regional de Salud y se determinó que este año no se tendrían eventos de este tipo en los restaurantes y bares.

"Tenemos que cumplir con todos los protocolos y no realizar aglomeraciones en los establecimientos, no están permitidos estos eventos, van a ser un protocolo específico en el Subcomité, las autoridades harán un llamado en cuanto a lineamientos, porque no podemos rebasar el aforo, sobre todo en los restaurantes bar y antros", expresó.

Reconoció que en años anteriores la derrama económica por las fiestas patrias es considerable, pues en algunos establecimientos se registran aumentos hasta del 100 por ciento en las ventas, sin embargo, indicó que se debe cuidar la prevención, evitar los contagios y mantener el semáforo epidemiológico.

Explicó que septiembre suele ser un mes donde las ventas se detienen debido a que las familias resienten el regreso a clases, donde gastan en útiles escolares, colegiaturas, uniformes, zapatos, no obstante, suele terminar positivamente debido a las noches mexicanas.

"Nos incrementa desde un 50 por ciento en algunos establecimientos hasta un 100 por ciento, pero este año, repito, no vamos a poder realizar estas celebraciones, ese porcentaje sería lo que estaríamos perdiendo, pero es más importante cuidar la salud, esto está por encima de todo", comentó.

Martínez Ávila consideró que pudiera existir una dinámica diferente en cuanto a que no se permita que los comensales bailen, pero quizá se podría tener solamente una cena mexicana.

"Lo primordial creo que será cuidar la salud", insistió.

Para la Canirac, el regreso a clases ha generado un aumento de 10 a 15 por ciento en las ventas de los establecimientos a raíz de que se reanudaron las clases en el modelo híbrido en la región. Esto debido a que las familias aprovechan para comprar comida en el servicio para llevar o pedidos a domicilio.

En este sentido, Martínez Ávila consideró que la reactivación no abarca solamente al sector educativo sino que la derrama es considerable a otras áreas productivas.

PREVÉN DERRAMA ECONÓMICA EN SALTILLO

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, informó que con motivo del Día de la Independencia de México se espera que los establecimientos de este giro obtengan una derrama de 15 millones de pesos.

De acuerdo con Eder López, presidente de la cámara, de generarse estas cifras se superará la derrama registrada en el año 2019, cuando fue de 10 millones de pesos.

"Sí se espera una buena derrama económica; estábamos monitoreando semanalmente los contagios y el porcentaje de capacidad hospitalaria por fortuna van a la baja poco a poco", dijo.

Indicó que lo anterior significan buenas expectativas para las ventas que se generen el próximo 15 de septiembre.

Añadió que otro punto a su favor es que esta celebración caerá a mitad de semana, lo que representa ventas por varios días.

"Prácticamente es casi toda la semana y por las fechas es importante reactivar las ventas entre semana, se espera una derrama económica de 15 millones de pesos, todo depende de cómo vaya evolucionando, esta mejoría que se da en las hospitalizaciones", destacó.

Expuso que de seguir así, se estima que habrá mayor número de reservaciones en estos negocios, donde el aforo permitido máximo es de 200 personas.

"Es así que la gente tiene esa percepción de más seguridad para poder salir y esperamos que así sea", dijo.

Recordó que actualmente se tienen 250 restaurantes afiliados a la cámara, los cuales se encuentran en la región sur.

BUSCAN IMPULSAR CONSUMO LOCAL

Se llevó a cabo la segunda edición de la Expo Proveedores Canirac, una feria que reúne a quienes se dedican a la industria restaurantera, a fin de impulsar el consumo local y externar las necesidades de la industria de alimentos para que la proveeduría regional crezca y que la derrama económica se quede en La Laguna. Así lo indicó Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Señaló que, en Torreón, representan una fuerza de 270 establecimientos agremiados a este organismo, que generan más de 18 mil empleos directos e indirectos, ya que cada establecimiento ocupa por lo menos a 20 proveedores, cada uno de los cuales da empleo a una decena de personas.

Reconoció que la industria restaurantera ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, por lo que no solo se han convertido en uno de los pilares del turismo nacional, sino que, además, la gastronomía es referencia y característica esencial para quienes viajan y visitan el país, los estados y las ciudades.

Indicó que, según la Secretaría de Economía en México, la industria restaurantera es la segunda mayor empleadora a nivel nacional, además de que la mayoría de los comercios y restaurantes están integrados por Pequeñas y Medianas Empresas, lo que fortalece el desarrollo de la economía nacional y el circulante de dinero. Tan solo en el 2019, generaron una derrama económica de más de 300 mil millones de pesos a nivel nacional.

Martínez Ávila admitió que la reciente pandemia afectó considerablemente estos números y los planes de trabajo, pero han sabido recuperarlos con mucho esfuerzo.

“También nos dejó y nos sigue dejando lecciones muy importantes; una de las más valiosas se resume en una frase: la unión hace la fuerza. Descubrimos que somos más fuertes si nos conocemos mejor, exponemos las necesidades y requerimientos de la industria, nos especializamos y nos echamos la mano unos a otros. El fortalecimiento de las cadenas productivas en estos tiempos es vital: diagnosticar cuáles son las necesidades de la industria; buscar en el comercio y la proveeduría local las mejores alternativas, que se adapten a lo que buscamos, antes de encontrar opciones fuera de nuestro territorio que ofertan la misma calidad y precios más altos que los locales”, explicó.