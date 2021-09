En el marco del tercer informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios de la región ven pendientes en seguridad y economía, mientras que el alcalde reprueba su discurso divisorio.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, consideró que ha sido un Gobierno que ha dividido a los mexicanos y que se siente "heredero" de los grandes cambios en la historia del país. "Hablar de una Cuarta Transformación, decir que ya se acabó la corrupción en este país, recetarnos todos los días un discurso de autoelogio y de ataque y de división a los mexicanos creo que no ayuda, yo quiero un presidente que nos gobierne a todos, yo quiero un presidente que verdaderamente lo sintamos como un gobernante que, de buena fe, respeta a todos los mexicanos, eso es lo que yo quisiera", expresó.

'MUCHA INCERTIDUMBRE'

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), consideró que ha sido un proceso de mucha incertidumbre en los empresarios, pues todo se ha llevado a cabo en forma de retórica y descalificación, pero los hechos son contundentes. "La economía retrocedió, la inseguridad creció, el desempleo creció, en los servicios de salud no tenemos medicamentos, entonces vemos muchos indicadores que no están siendo los adecuados para que, entre sociedad civil y Gobierno, construyamos un mejor México, que a final de cuentas, eso es lo que quería el presidente cuando obtuvo más de32 millones de votos, crear un mejor México y no un país donde hubiera tantas carencias", dijo.

En este sentido, consideró que se debe reconsiderar y retomar el camino del diálogo para mejorar las condiciones en el país.

PROGRAMAS NO GENERAN EMPLEO: CANIRAC

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que la Iniciativa Privada no ha visto una reactivación en términos de la generación de empleos. "Tiene programas sociales que no generan riqueza, no generan empleo, nosotros no vemos un avance en el sentido, no vemos por bueno un crecimiento en la economía, en la generación de empleos", comentó.

Señaló que la seguridad, en términos federales, ha sido un tema muy delicado, aunque, a nivel estatal, Coahuila pudiera presentar un panorama distinto.

"La seguridad es un tema que se ha descuidado, nosotros en Coahuila no lo hemos resentido como en otros estados porque desde hace varios años tenemos una excelente estrategia de seguridad, pero a nivel nacional, lo vemos en otras entidades, el promedio está en una crisis de seguridad, no está bien la estrategia de seguridad en el país", expresó.

SIN RESULTADOS ESPERADOS: CANACINTRA

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos González Silva, consideró que el Gobierno federal no ha brindado los resultados esperados. "Nosotros esperamos más resultados, no estamos viendo muchos resultados, macroeconómicamente el país está estable, es algo que se debe valorar, hemos mantenido la estabilidad del dólar y eso nos ayuda, hay que recordar que somos fuertemente exportadores", explicó. En el caso de obras, señaló que ha sido una gestión muy deficiente, pues han sido mínimas las obras, sobre todo en el norte del país, además de que no hay una concientización al respecto, como fue el caso de Agua Saludable, donde no se socializó, pues ha ocurrido lo mismo en otras obras.

En términos de la industria, dijo que se tiene un tema pendiente en los apoyos, pues las empresas han sido golpeadas por la pandemia por COVID-19, por los precios del gas, por los energéticos, el alza del acero.

"Sentimos que falta mucho al respecto y también quisiéramos ver algo en el tema de Conacyt y de Fondo Pyme", dijo.

En la seguridad, dijo que en el estado de Coahuila se mantiene muy positiva pero no a nivel nacional, consideró que es un rubro pendiente para el gobierno federal.

"Creo que falta diálogo con todos los actores, entre más se ciudadanice la política es mejor", expresó.