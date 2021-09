El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno. El presidente presumió logros en materia económica: en inversión extranjera, en la bolsa, las reservas del Banco de México y las remesas, recursos que llegan desde el extranjero. Interrumpido por aplausos de su gabinete y cercanos, dijo después "es como para decirle a los tecnócratas: tengan, para que aprendan".

Sin embargo, la perspectiva económica que ofrece no fue compartida por varios analiastas quienes señalaron que algunas de las cifras económicas están relacionadas con el impulso de la economía de Estados Unidos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base señaló que la Bolsa Mexicana de Valores se ve impulsada por la fuerte correlación que tiene con los índices bursátiles de Estados Unidos y allá han subido por la fuerte recuperación económica de Estados Unidos y la expectativa de que continuarán los estímulos fisclaes.

Particularmente el plan de infraesctructura ha impulsado a muchas empresas incluso mexicanas como es el caso de Cemex, comentó.

Con relación al tipo de cambio reconoció que existe estabilidad cambiaria, pues no se ha dado una depreciación y probablemente si lo vemos del sexenio a la fecha no existe una depreciación importante 'pero no hay que olvidar que el tipo de cambio alcanzó un nivel máximo histórico de 25.78 pesos por dólar, una depreciación de las más grandes que se han tenido en la historia de México'.

Con relacion a las remesas que alcanzaron niveles máximos históricos se debe a la rapida recuperación en Estados Unidos, que 'de hecho ya es un proceso de expansión en ese país, no es un logro de la economía mexicana'.

Con relación a las exportaciones igual están creciendo pero esto está ligado a la econom´´ia de Estados Unidos, comentó.

Para Gabriela Siller, Se estima que el Producto Interno Bruto crecerá 6.4 por ciento, pero esto insuficiente para la caída del 8.5 por ciento.

Con relación a la Inversión Extranejra Directa está lejos de los nivels máximos históricos de 2013 y además se observa, que la inversión extranjera de cartera se observa una fuga de capitales de alrededor del 25 por ciento de salida, desde el nivel máximo de prepandemia alcanzado en el 2020, dijo.

Por su parte, Daniel González Torres, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que el balance económico en los primeros tres años de Gobierno de López Obrador es positivo en términos de Finanzas Públicas, ya que la disciplina financiera ha permitido al gobienro maniobrar y mantener estabilidad en las variables macroeconómicas.

Para González Torres, el nivel alcanzado en la Bolsa Mexicana de Valores y la estabilidad en el tipo de cambio habla de la confianza de los inversionistas en la economía mexicanas.

Para el economista, el gran ausente en términos de promesas en la conformación de una política industrial que le dé impulso a los diferentes sectore económicos, además, comentó es un urgente que se concrete la descentralización de las dependnecias, un tema pendiente, 'por ejemplo se habló que Nacional Financiera iba a estar en La Laguna y no se ha dado ningún avance, del igual forma se dijo de Secretaría de Economía en Nuevo León y esto no ha ocurrido'.

Otro punto que destacó es el avance en los salarios mínimos que han tenido un incremento históricos.