Gloria Trevi y María León le cantan al amor bonito

Cuando María León y Gloria Trevi se juntan en la música, algo bueno sucede, y ejemplo de ello es Mudanza de hormiga. El video oficial ya superó el millón de visualizaciones a unos días de haberse estrenado en YouTube.

María platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de la salida de dicha canción, que ha sido del agrado de los fans de ambas y además comparte un mensaje de "amor bonito".

"Estoy emocionada, contenta. Es una melodía que, aparte de ser una declaración de amor y que unió a nuestros seguidores, congregó a Gloria, que admiro mucho, y a una servidora.

"Esta rola tiene esa picardía de la iniciativa femenina a querer compartir la vida con alguien, empezando con un cepillo de dientes hasta terminar por toda la casa", dijo.

Vía telefónica, la exvocalista de Playa Limbo mencionó que Mudanza de hormiga ha generado una empatía tremenda con la gente porque "todos nos hemos enamorado alguna vez".

"A todos nos ha pasado eso de enamorarnos y querer compartir tu vida con alguien, al grado de que te la pasas en su casa mucho tiempo y optas hasta por llevarte tu cepillo de dientes o una muda de 'chones'.

"Es muy rico vivir estas emociones por primera vez porque es el indicio de que estás con la persona correcta, aunque no importa si después ya no, pero en ese momento el sentir esa certeza no tiene igual. Es una canción pícara, pero también de amor bonito".

En ese sentido, la oriunda de Guadalajara, Jalisco recalcó que una relación debe vivirse al máximo en el presente, sin preocuparse por el mañana.

"Sin duda es importante vivir el hoy y también es relevante motivar la iniciativa porque luego como mujeres esperamos que los hombres sean los que tengan la iniciativa, pero también después de lo que hemos vivido es importante hacerle caso al corazón, olvidarse del qué dirán y aunque seas mujer tomar la iniciativa de las cosas que sientes", externó.

La melodía, que fusiona cumbia con ritmos urbanos, cuenta con un videoclip dirigido por Pablo Groce, el cual se realizó en Miami, Florida, según contó la cantante.

"El clip cuenta la historia de dos amigas que se mudan sigilosamente a las casas de sus respectivas parejas, pero entre ellas se echan porras y hacen las mudanzas juntas. Es una idea de Gloria. Es un video muy colorido y veraniego".

Por otro lado, María comentó que su anterior sencillo, Pecados solitarios, causó revuelo por su contenido.

"Es una canción que habla de la masturbación desde un punto de vista muy femenino. Lo que quise hacer es generar esta cuestión imaginativa. La sexualidad femenina ha estado condenada por religiones y otros factores y a final de cuentas si vivimos en este infierno, es por culpa del placer femenino; yo quería hablar del tema en esta rola".

León informó que además de dichos "tracks" ya tiene listos otros más que formarán parte de su siguiente producción discográfica.

"Ya tengo otras ocho colaboraciones, algunas del género cumbianchero. Nunca imaginé que iba a terminar con un disco cobijada de tantos ídolos de la música como Gloria, que es un diosa.

"Cuando ellos me han dado el sí, me he comprometido mucho más porque quiero ser tan ching… como creen que soy. Les puedo decir, y Gloria es un ejemplo, que la grandeza de las personas también se mide en su humildad, porque trabajar conmigo es un acto de fe que nunca se me va a olvidar".

Por último, María León agradeció a los laguneros el apoyo que le han dado en todos los momentos de su carrera, desde Playa Limbo a la actualidad.

"En verdad que muchas gracias por todo y ojalá que muy pronto pueda ir a visitarlos para comer unas ricas gorditas y otros antojitos", manifestó.