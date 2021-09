Lerdo aún no ha recibido respuesta de la Federación sobre Agua Saludable para La Laguna

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que todavía no ha recibido respuesta de parte del Gobierno federal sobre pliego petitorio de Lerdo para avanzar con el proyecto de Agua Saludable. "Ahorita hay una reunión con el módulo de riego 03 quienes han estado pidiendo por su parte algunas situaciones puesto que las principales obras que se requieren hacer para el proyecto de Agua Saludable son en terrenos ejidales del municipio de Lerdo y hay ciertas inquietudes porque a diferencia de otros municipios Torreón no tiene la vocación agropecuaria que tiene Lerdo y es la parte en la que estaremos sentándonos en una mesa de negociación en el ánimo de que el proyecto incluya los pliegos petitorios que se están haciendo de parte de los ejidatarios y del propio Municipio", dijo el alcalde e indicó que sí hay un problema de salud derivado del arsénico en La Laguna pero que no es el caso de Lerdo.

¿QUÉ CONTIENE EL PLIEGO PETITORIO? El pasado 15 de agosto, el alcalde hizo llegar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, un documento (oficio Nº 123/2021) en el cual solicita nueve puntos, algunos de los más relevantes son que se formalice la tecnificación del riego parcelario de 6,371 hectáreas en solidaridad con 1,545 usuarios del Módulo de Riego 03, San Jacinto. También solicita el revestimiento de 60 kilómetros de canales de riegos principales y secundarios del mismo módulo. Del mismo modo el Ayuntamiento pide garantizar la entrega de 18 millones de metros cúbicos de agua al mismo módulo, pide modificar la tarifa eléctrica para el bombeo de agua subterránea para consumo público urbano, el cambio de uso de disponibilidad de las tarifas de aguas residuales de zona 02 a zona 01, la condonación de adeudo de 78 millones por derechos de extracción de agua y descarga de aguas negras por parte de Conagua.