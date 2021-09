Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango lanza campaña para prevenir delitos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio arranque este 1 de septiembre a la campaña institucional en redes sociales “Cambia el Chip”, destinada a promover la cultura de la legalidad, la ética e integridad de los servidores públicos, así como prevenir los delitos de corrupción.

Las características de la campaña son un lenguaje sencillo y un mensaje claro, se usan frases que son relacionadas a la corrupción como: “El que no transa no avanza”, “Ojos que no ven corazón que no siente”, “que me pongan donde hay”, entre otras que son del dominio público y se han usado en nuestro país históricamente para cometer delitos de corrupción.

El fiscal especializado, Héctor García Rodríguez, comentó que “lamentablemente, Durango tiene la tasa de prevalencia de corrupción más alta del país según cifras del INEGI, por eso, con el soporte de la tecnología queremos llegar a todas las personas posibles, para fortalecer la cultura de la legalidad y abatir las cifras de los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales y municipales que vulneren los derechos de los ciudadanos y ocasionen daño a la hacienda pública”.

Esta campaña es una llamado de atención para los servidores públicos y para los órganos internos de control de actuar de forma íntegra al realizar su trabajo y de ser coadyuvantes en la cultura de la legalidad y las buenas prácticas.