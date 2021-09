Gerardo Martino lamenta posición de Wolves de negarse a dejar viajar a México a Raúl Jiménez

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, lamentó este miércoles falta de reciprocidad del Wolverhampton inglés con Raúl Jiménez, quien no será prestado al Tri para el inicio de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

"Nos hemos comportado de la forma en que entendimos que había que hacerlo cuando Raúl estaba en la parte final de su lesión, era verdad que todavía no había jugado, era un riesgo tenerlo. No nos planteamos tenerlo en la Copa Oro si no era para jugar y a veces esa reciprocidad suele pasarse de largo", explicó en rueda de prensa.

Martino lamentó que los 'Wolves' y la Liga Premier se negaran por temas de la pandemia a que Jiménez viajara a México para encarar el debut en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 este jueves ante Jamaica.

La Federación Mexicana de Fútbol adelantó en una nota de prensa que buscará que la FIFA sancione al Wolverhampton por no liberar a Jiménez, quien será sustituido por el delantero Santiago Giménez del Cruz Azul.

El estratega sudamericano espera que Jiménez se integre a la concentración de México cuando visite a Costa Rica el 5 de septiembre y a Panamá, el 8 del mismo mes.

"Es vital para nosotros contar con Raúl. Después de la fractura en el cráneo hace mucho que no viene con nosotros. Estuvimos en permanente contacto con él, tiene muchos deseos de estar en el inicio de las eliminatorias y ahora la Federación continúa con los pasos que hay que seguir. No tengo una postura de las posibilidades de que Raúl esté en los siguientes partidos", agregó.

Además de la baja de Jiménez, Martino no contará con Hirving Lozano, extremo del Napoli italiano, y del defensa Johan Vásquez, del Génova.

"Lozano manifestó no estar al 100 % y lo quitamos de la lista. Johan es por una lesión que aparentemente arrastraba después de los Juegos Olímpicos, pero también hay una situación con el club y en nuestro afán por crearle las mejores condiciones en el Génova, no profundizamos", señaló Martino.

El antiguo técnico del Barcelona descartó tener una obsesión porque México termine en el primer lugar de las eliminatorias y destacó el crecimiento de los seleccionados olímpicos mexicanos que ganaron la medalla de bronce en Tokio 2020, de los cuales 11 fueron seleccionados para los duelos eliminatorios.

"Nosotros reconocimos a los seleccionados olímpicos desde hace dos años para participar con la selección mayor y ahora seguimos con el mismo pensamiento convocándolos nuevamente, más allá de lo bueno que les ha tocado hacerlo en los Juegos", finalizó