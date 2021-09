La seguridad es un tema que se ha descuidado en México: Grupo Empresarial de La Laguna sobre tercer informe de AMLO

Sobre los tres años del gobierno federal actual, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que la Iniciativa Privada no ha visto una reactivación en términos de la generación de empleos.

"Tiene programas sociales que no generan riqueza, no generan empleo, nosotros no vemos un avance en el sentido, no vemos por bueno un crecimiento en la economía, en la generación de empleos", comentó.

VER MÁS: 'A pesar de la crisis, no dejamos de trabajar por la Cuarta Transformación', destaca AMLO en Informe de Gobierno 2021

El empresario señaló que la seguridad, en términos federales, ha sido un tema muy delicado, aunque, a nivel estatal, Coahuila pudiera presentar un panorama distinto.

"La seguridad es un tema que se ha descuidado, nosotros en Coahuila no lo hemos resentido como en otros estados porque desde hace varios años tenemos una excelente estrategia de seguridad, pero a nivel nacional, lo vemos en otras entidades, el promedio está en una crisis de seguridad, no está bien la estrategia de seguridad en el país", expresó el vocero del GEL.

VER MÁS: No estamos viendo resultados: Canacintra Torreón tras tercer informe de Gobierno de AMLO