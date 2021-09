Si fluye qué padre y si no, también: Kimberly Flores sobre su matrimonio con Edwin Luna

En medio de la polémica que vive el matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna tras el ingreso de la modelo a La Casa de los Famosos en Telemundo, las declaraciones de ambos continúan en el ojo público.

Durante una fiesta que se les organizó a los habitantes de la casa al estilo vaquero, Kimberly Flores comienza a platicar con sus compañeras sobre su matrimonio con Edwin Luna después del polémico video donde se le ve 'cariñosa' con el actor Roberto Romano.

"Una relación es para tenerla así, es fluir, lo amo y amo a mi familia y amo a sus hijos y ama a mis hijos y amamos a nuestra hija, si fluye qué padre y si no fluye también, pero siempre va a ser el papá de mi hija y siempre va a ser el amor de mi vida", reveló.

Además recordó relaciones tóxicas del intérprete, asegurando que si su relación llega a terminar, ella no hará nada para vivir lo que ya vivió en el pasado.

"Yo lo amo, él me ama y si ahorita no se puede, pues ya no se puede, pero no me voy a cortar las venas ni él se va a matar",

declaró.

Luego de que el caso fuera viral, el propio Edwin compartió un video donde cocina un almuerzo con papas al igual que Kimberly en La Casa de los Famosos con el hashtag "Team Flores".

"Conectados, te amo", escribió en el post.

