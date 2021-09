Carlos Acevedo se incluye en la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Carlos Acevedo rompió el silencio y habló sobre su ausencia en la lista de jugadores mexicanos para disputar el primer All Star Game de la historia.

El portero de Santos Laguna, respondió al cuestionamiento del “Youtuber” Zabalive, asegurando que hubo tres grandes porteros convocados.

“Dije, a lo mejor puedo estar ahí. No voy a liarla, pero la realidad es que fueron tres grandes arqueros, Memo Ochoa ni se diga, es el grande. Ya tocará el momento que me toque estar y lo podré disfrutar al máximo. No me puedo enojar, no puedo hacer un pancho como decimos acá en Torreón, porque es de mediocres. Esto me va a motivar a mi para trabajar y seguir aprendiendo”, dijo.

Acevedo, manifestó también que aunque “hay momentos en los que creemos que merecemos ciertas cosas, a veces esto tiene que suceder para prepararnos mentalmente y físicamente”.

El arquero torreonense, compartió además que tras perder la final del torneo Guard1anes 2021, fue a felicitar al portero del Cruz Azul, Jesús Corona.

“Chuy me dijo, ‘ya te llegará tu momento, yo me tardé 20 años’”.

Carlos Acevedo mencionó para misma entrevista que se ve entre los tres porteros de México para el Mundial de Qatar 2022.

“Por supuesto que a Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y la bomba, Carlos Acevedo”.