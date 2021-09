HenryDucard Hoy, 12:05 pm ... Seguir

,,,mas mejor ke diga ke no an podido enchilar su gorda,,,ha ha ha ha ha,,,se pasan mecay,,,saludes from inglan

publicado por: HENRY DUCARD

Democrito Hoy, 12:07 pm

Traducción: Como se nos acabaron los privilegios, las condonaciones de impuestos y las prebendas, nos dedicaremos a hablar mal de este gobierno. La estabilidad cambiaria, el mínimo aumento a la gasolina durante 3 años y el combate a la corrupción para nosotros empresarios son nimiedades. Nunca aceptaremos que este gobierno es efectivo porque no trabaja para el gremio empresarial, trabaja para la ciudadanía y nosotros no estamos acostumbrados a que no se nos cumplan nuestros caprichos y que las leyes se nos apliquen a modo

publicado por: Democrito Nonofyourbuissness

javier Hoy, 12:09 pm

jajajaja y con Peña Nieto si vieron resultados, jajajaja

publicado por: javier porras

julillo92 Hoy, 12:28 pm

el lic.zermeño que se dedique a lo suyo ya que hizo una buena gestion., pero que no ataque a su mero jefe., porque se ve muy mal, y el de canacintra como ya no ve tanta lana , esta desesperado., ya acostumbrence a la nueva politica mexicana, no entienden que todo esta cambiando a favor del pueblo [...]o de mexico., ya obrador nos quito la pata en el pescueso que nos puso el prian viva mexico, viva obrador

publicado por: julio cesar flores espino

julillo92 Hoy, 12:32 pm

que gente tan cobrisa prefieren estar a favor de 10 empresarios que a favor de millones de mexicanos [...]os gente sin etica

publicado por: julio cesar flores espino

FR4N123 Hoy, 12:37 pm

@Democrito » jajajaja mi DEMOJOCITOGAY enumera los ¨logros ¨de la cuatrote para poder dimensionar el ¨cambio ¨ que el unico que se ha visto es de RATAS y cada vez mas FEROCES jajaja dime ya hay SALUD como en Dinamarca o Canada ??? ya hay SEGURIDAD ?? con tanto abrazo y beso a la mama del Chapo ya debe de haber y con 90,000 MUERTOS DE AMLO y dime ya se recuperaron los 1.4 millones de EMPLEOS PERDIDOS el año pasado o los 2 millones de EMPLEOS prometidos para el año pasado ??? o ya domamos la pandemia con 260,000 MUERTES X COVID y asi te puedo preguntar si estos son sus ¨logros ¨????

publicado por: JOSE AVALOS

