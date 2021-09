Llega la plataforma Star Plus a México

El día de ayer Disney estrenó en México su plataforma de streaming Star Plus con contenido dirigido al público adulto.

Con programas y películas como Los Simpson, Deadpool, American Horror Story, Family Guy, entre otras, Star Plus está listo para ofrecer su servicio al público mexicano.

Cuenta con dos planes, el individual de 199 pesos al mes y el Combo+, el cual por 249 al mes nos permite tener acceso tanto a Star Plus como a Disney Plus. Otra opción es su oferta de mil 999 pesos para acceder por un año a Star Plus.

Cabe destacar que esta plataforma de streaming también cuenta con producciones de 20th Century Studios, ABC Signature, ESPN y 20th Televisión.

