Sporting de Portugal hace oficial el fichaje de Pablo Sarabia

"Bienvenido, verde y blanco son tus nuevos colores", publicó hoy el Sporting en sus redes sociales con una foto del jugador.

Según ha trascendido hoy en los medios de comunicación portugueses, la cesión será por una temporada, el club parisino asumirá el sueldo del futbolista y el club luso no tendrá opción de compra.

Sarabia se formó en la cantera del Real Madrid y en 2011 pasó al Getafe, donde militó hasta 2016, año en que lo fichó el Sevilla y en el verano de 2019 fue adquirido por el París Saint Germain.

Green and white are your new colors ⚪

Welcome, @Pablosarabia92! ✍️ #SportingCP pic.twitter.com/G2pRERfK83