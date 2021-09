Marlene Favela no descarta darse otra oportunidad en el amor

Marlene Favela consideró que ha corrido con suerte dentro de todas sus relaciones sentimentales, y que con todas las que han finalizado siempre han quedado en buenos términos al igual con su exesposo y padre de su pequeña Bella.

La actriz de "La desalmada" se encuentra disfrutando su soledad y su maternidad, pero explicó que tras su rompimiento con el australiano George Seely, las cosas con su hija sean hecho muy natural y que ella a pesar de su corta edad entiende todo.

Aclaró que la decisión del divorcio nunca fue por alguna agresión o algo parecido que haya sufrido, ya que con el carácter que dice que tiene no le permitiría a nadie que le hiciera algo.

Además, la duranguense explicó que todas las relaciones que ha tenido se han ido de su vida de la mejor manera.

"También debo decirlo con toda la franqueza del mundo me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo por qué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera, yo sí puedo decir que soy amiga de las personas que ya no están conmigo", aseguró en conferencia de prensa.

Pero esto no quiere decir que el corazón de la llamada "Gata salvaje", por la telenovela que protagonizó, se encuentre cerrado al amor o al volver a ser mamá si no encuentra pareja, ya que sí le gustaría darle un hermanito a Bella.

"Si algún día Bella me dice 'mami, me gustaría tener un hermanito ¿quisieras adoptar?', y si estuviera como muy clara y muy segura y ya lo pensara bien, podría existir esa posibilidad, pero creo que faltarían muchos años", explicó la también empresaria.

Por lo pronto está de lleno en el papel de mamá, y dejó en claro que por ahora es su principal motivo en la vida.

"Lo primordial en mi vida es mi hija por encima de todo, incluso de mí", dijo.