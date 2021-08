'Primero que se juzguen ellos'; Pepillo Origel defiende a Laura Bozzo

Juan José Origel ha salido a la defensa de Laura Bozzo, tras los problemas que enfrenta la peruana con el SAT.

El comunicador ofreció una entrevista a la revista TV y Novelas en la que dijo que la llamada “Señorita Laura” no es una ladrona.

“Sé cómo es, lo tengo muy claro, no me sorprenden lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor.

“No creo que sea una mujer malintencionada y muchos menos una ratera porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho”, dijo al semanario.

Juan José comentó que espera que todo se solucione para Laura. Sostuvo que él cree que sus contadores tomaron malas decisiones afectándola a ella severamente.