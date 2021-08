Alcaldesa de Mapimí rinde segundo informe de gobierno

Con la presencia del secretario del Desarrollo Económico del Estado, el Ingeniero Gustavo Kientzle Baille como testigo de honor, la alcaldesa de Mapimí, Marisol Peña Rodríguez, rindió su segundo informe de gobierno.

En el Auditorio de la Cabecera Municipal, se realizó la sesión solemne de Cabildo en donde la alcaldesa entregó el informe sobre el estado que guarda la Administración Municipal. La glosa la cedió al síndico del Ayuntamiento, el ingeniero Luis Gerardo Sánchez Castillo, en representación de todos los integrantes del Máximo Órgano Colegiado.

En el documento se incluyen las acciones realizadas en transcurso del periodo 2019 – 2022, las cuales se desglosaron por ejes: Desarrollo Económico, Igualdad de Oportunidades, Turismo, Arte y Cultura, Desarrollo Urbano, Gobierno Municipal y Seguridad Pública, por último el tema de Gobierno Humano.

En el recinto estuvieron presentes directores y jefes de los diferentes departamentos, a quienes reconoció su asistencia.

La presidenta también emitió unas palabras dirigidas a la audiencia mapimense, que con un video de apoyo y haciendo uso de las redes sociales sintonizaron el informe.

Resaltó el apoyo d Gobierno del Estado para hacer posibles más de 32 mil apoyos asistenciales que beneficiaron a 11 mil 649 personas a través del DIF.

Acentuó la obra pública, con uno de los programas más ambiciosos de los últimos años, por lo que Mapimí consolida en la región como una verdadera tierra de progreso para todos, con una inversión de más de 77 millones de pesos, por lo que mencionó que más que números representan tranquilidad, bienestar, prosperidad y progreso para la ciudadanía. .

Resaltó la inversión de 23 millones de pesos, proveniente del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, con lo que se pudo realizar la rehabilitación de la red de agua potable en Bermejillo, el colector de drenaje y alcantarillado en Mapimí y Ceballos, así mismo siete obras de red de electrificación a diferentes comunidades, además de la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles, en las tres diferentes comunidades, Bermejillo, Ceballos y Mapimí.

Respecto al tema de desarrollo social, señaló una inversión de 4 millones de pesos en beneficio de más de 183 familias en dotación de techo y piso firme, cuartos dormitorios adicionales y cuartos para baño.

Hablando de Asociaciones Civiles e Iniciativa Privada y el trabajo en conjunto, hizo referencia a Mariana Trinitaria que con donaciones de calentadores solares y tinacos, se realizó una inversión de 2 millones de pesos.

Destacó la pavimentación con concreto hidráulico en las avenidas Guadalupe Victoria de Ceballos y la Calle Independencia de Bermejillo, con un avance del 40 por ciento.

También la construcción de la primera etapa del sistema de agua potable mediante la perforación de un pozo profundo en Ceballos, con un avance del 50 por ciento, lo que asegurará el vital líquido de esta comunidad.

De igual manera la construcción del sistema de tratamiento de aguas negras, en primera etapa en Mapimí, con un avance del 30 por ciento, obra que trascenderá porque se cuida la vida de las familias y el medio ambiente.

Habló de la construcción del sistema de agua potable y construcción de un macro tanque en Bermejillo.

También de la construcción e instalación de cableado subterráneo en el primer cuadro de Mapimí.

Señaló los beneficios del programa de pintura de fachadas que transformó y embelleció el centro histórico.

Destacó la construcción del relleno sanitario de Mapimí, obra concluida en este periodo y la construcción del colector de aguas residuales en Bermejillo, obra terminada.

“Más de 400 años tirándose el agua sucia a nuestros arroyos y hoy el señor Gobernador, con esa mano amiga nos ha ayudado para construir este sistema de tratamiento de aguas negras, estas obras representan un antes y un después en el cuidado el medio ambiente así como en el abastecimiento del agua, que es un derecho humano, que gracias al Gobernador se concretará este año”, añadió Marisol Peña Rodríguez.

“El incremento de ingresos propios que en este periodo ascendió a 14 millones 778 mil pesos, insisto, somos un gobierno que sirve más y cuesta menos”.

La alcaldesa destacó el incremento del patrimonio municipal: "Reforzamos el parque vehicular con trece unidades nuevas, entre ellos, dos camiones recolectores de basura, para Ceballos y Bermejillo respectivamente, con una inversión de 8 millones 67 mil pesos, con lo que se mejora la operatividad pública".

Agradeció a la iniciativa privada, MET – MEX Peñoles, Norland, La Concha, Excellon, por su ayuda y apoyo asistencial, técnico, profesional y proyectos ejecutivos, con la actualización cartográfica y el desarrollo urbano, los cuales van directamente a los mapimenses.

En su discurso añadió un contundente mensaje: “Recibimos una administración municipal sin pies ni cabeza, pero hemos puesto orden en la casa y no se trata de un borrón y cuenta nueva, se trata de un ejercicio de responsabilidad ciudadana, que nos exige demostrar que podemos gobernar y hacer bien las cosas, dejar de ver al pasado para justificar la ineficiencia del ejercicio de gobierno. Que quede claro, los procesos administrativos por el desorden encontrado siguen en curso, porque no nos detendremos, porque las necesidades de la gente no saben y no entienden de auditorías y venganzas que se quieran realizar”.