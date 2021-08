Andrea Torre no mandó a sus hijos a la escuela por Jorge Ortiz de Pinedo

Andrea Torre decidió no llevar a sus hijos a la escuela de forma presencial para cuidar al elenco de "Una familia de diez", entre los que se encuentra el actor Jorge Ortiz de Pinedo.

La actriz, cuyo personaje en la serie de comedia es conocida como "la nena" explica que fue una decisión que tomaron en pareja ella y su esposo el productor Pedro Ortiz y que ha sido difícil para los niños.

"Yo decidí no mandarlos ahorita, una de las razones obviamente por un poco de miedo pero sé que es súper importante mandarlos. Pero la razón principal es que yo estoy grabando la serie y digamos que estoy arriesgando mi vida todos los días y tengo que cuidar a mis niños y a los que van a la escuela", dice.

"Si yo los mando esperemos que no pase nada pero no me puedo arriesgar a que mis hijos me traigan el bicho a mi casa porque yo estoy grabando con Jorge Ortiz de Pinedo que es una persona ya grande, Eduardo Manzano, y tenemos que terminar de grabar", explica.

Andrea comparte que en la producción que estrena nuevos capítulos este domingo le pidieron a todos los actores que se cuidaran durante los cuatro meses de grabación (que terminan en octubre). El elenco de la serie de comedia está grabando no una sino dos temporadas.

"Sí sabemos que a los niños y a mis hijos les urge ir a la escuela como no tienes idea, convivir, porque no nada más es ir a aprender a sumar. Al convivir con los niños, al tener diferentes personalidades te dan diferentes herramientas para vivir. Ahorita por ser responsables a nuestro trabajo y que terminemos estas dos temporadas tomamos esta decisión".

La actriz comparte que le explicaron a sus hijos (Regina de siete años, Federico de cinco y Diego de tres) cómo sería la dinámica, sin embargo uno de ellos sí lloró porque ya quería ir en presencial y no continuar de forma virtual, sobre todo porque sus amigas sí volvieron.

"Le explique que cuando terminemos de grabar vamos a regresar. En octubre los voy a mandar y creo que es algo importante porque los niños están perdiendo muchas cosas, yo siempre lo decía, aquí en México los dejaron al final a los niños, las escuelas las dejaron al final".

Lamenta diferencias sociales

Andrea Torre explica que en la escuela de sus hijos llevan muy buenos protocolos, lo cual le da seguridad para cuando sus hijos entren; detalla que adecuaron los salones, los niños están con cubrebocas y lavándose las manos seguido. Además en los chats de padres de familia se mantienen informados.

Sin embargo, sabe que hay diferencias entre cómo enfrentarán la pandemia las escuelas públicas y privadas.

"Todos los niños del mundo y en especial ahorita de México merecen regresar a clases con las mejores condiciones, no importa si es escuela privada o pública, los niños necesitan tener un poco más de vida, además de vida social tener un poco más de tranquilidad mental", señala.

"Los hijos de todos se están volviendo locos encerrados. Ojalá todas las escuelas públicas y privadas tengan lo mejor que puedan para darle el mejor servicio a los niños y que regresen a esta nueva normalidad".