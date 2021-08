¡Como en el cine!; Santiago Muñoz llega al Newcastle y confiesa que de 'chiquito' le 'emocionaba' ver Gol

Este martes fue anunciado finalmente que Santiago Muñoz será nuevo futbolista del Newcastle United de la Premier League de Inglaterra, algo muy similar a la trama de la película Gol, en donde el personaje principal, Santiago Muñez llega al Newcastle, pero, ¿Qué opina Santi de esta comparación?

De acuerdo a información revelada por ESPN, Santiago Muñoz dijo "De chiquito me acuerdo que veía la película y me emocionaba, todavía me emociono cuando la veo, es un sueño hecho realidad"

El personaje Santiago Muñez, interpretado por Kuno Becker, es hijo de un jardinero mexicano que vive en Los Angeles, California, y trabaja en un restaurante de comida china como mesero al igual que le ayuda a su padre en la jardinería, su mayor sueño es jugar futbol como profesional. Su vida cambia cuando conoce a un exjugador del Newcastle United, quien lo impulsa a llegar al equipo de la Premier League, quien termina cumpliendo su sueño en Europa, las similitudes con Santi Muñoz, son bastantes, ya que el jugador surgido de Santos Laguna también es mexicoamericano, su nombre es bastante similar, y ahora estará cumpliendo su sueño en Europa, con el Newcastle.

La película de Gol se ha convertido en una pieza de culto para los aficionados de futbol, fue lanzada en 2005 y dirigida por Danny Cannon, de la cual se lanzaron dos secuelas Goal II: Living the Dream y Goal! 3: El juego final