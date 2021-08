Matheus Dória está dispuesto a pelear por un puesto en la Selección Mexicana

En el inicio de la preparación de los Guerreros del Santos Laguna rumbo a su partido ante los Xolos de Tijuana, una vez que culmine la Fecha FIFA, el defensor brasileño, Matheus Dória, atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que admitió su deseo de un día vestir la camiseta de la selección mexicana de futbol.

Motivado por el cariño que han encontrado él y su familia en la Comarca Lagunera, además de la reciente extensión de contrato que firmó con Santos Laguna, Dória señaló que ya se siente mexicano: "los tres años aquí han sido intensos y me han trataron como en casa, no solo a mi sino a mi familia. Me siento un mexicano más. Pelearé por un puesto después de que acabe el proceso de naturalización. Tengo que estar concentradísimo en Santos para mantener mi nivel y pelear por una oportunidad en la selección mexicana".

El espigado zaguero sería elegible para El Tri, hasta el año 2023, es decir, una vez concluido el Mundial de Catar, pues debe cumplir cinco años de residencia obligatorios como requisito para naturalizarse, para enseguida, solicitar a la FIFA el cambio de federación, independientemente de la rapidez con la que fluyan los trámites migratorios.

Para Matheus, la salida de Santiago Muñóz hacia el Newcastle United es positiva, pues habla de la calidad que existe en los futbolistas mexicanos y en específico, en la cantera de Santos Laguna, además de exponer su opinión, aprovechó para enviarle un consejo: "estoy contento por él. Es un jugadorazo que ya nos ayudó en momentos en que necesitábamos un delantero. Tiene un potencial muy grande, fue bueno para México y para Santos, que sigue exportando jugadores a Europa. ​El consejo que puedo darle es aprender el idioma lo más rápido posible y conocer la cultura del país, de la liga. Aprender cómo se juega”, apuntó.

Los Guerreros realizaron un entrenamiento este martes en TSM y este miércoles continuarán preparando su duelo ante los Xolos.