Algodoneras igualan en semifinales de los playoffs de la Liga de Softbol Femenil de Chihuahua

División de honores, lograron las Algodoneras de La Laguna en su debut dentro de los playoffs de la Liga Estatal de Softbol Femenil de Chihuahua, luego de que el pasado fin de semana visitaron al equipo de San Francisco de Conchos.

Las Algodoneras, debutantes en la temporada “Abril Hernández Green”, cayeron en el primer juego por apretada pizarra de 10 carreras a 9 y se impusieron en el segundo duelo de la doble cartelera, por marcador de 11 a 10, en emocionante choque que se definió en extra innings. De acuerdo al reglamento de la Liga Estatal de Chihuahua, la serie semifinal favorecerá al equipo que logre ganar tres de cinco posibles juegos, por lo que al estar empatadas a un triunfo por bando, los equipos podrán definir a la escuadra finalista el próximo fin de semana, en el estadio de la Unidad Deportiva Compresora.

El equipo lagunero comenzó a tambor batiente, con jonrón de Andrea Alfaro Aldape se adelantaron por dos carreras a cero, pero las locales igualaron la pizarra en el cierre del primer inning y se adelantaron con otra rayita en la segunda entrada. Con ataque de tres en la tercera entrada, las laguneras recuperaron la ventaja, pero las dueñas de casa respondieron con furia y pisaron cinco veces el pentágono durante el cuarto episodio y lograron otras dos durante la quinta para tomar una buena ventaja de 10 por 5.

Sin rendirse, las Algodoneras se acercaron al anotar cuatro carreras en la sexta entrada, gracias a Rocío Ponce y Paulina Hernández, además de sencillo de Nallely Martínez, pero en la séptima tanda ambas escuadras se fueron en blanco para dejar el marcador final de 10 a 9. Aileen Hernández fue la pitcher que reclamó la victoria, mientras que Estefanía Meráz sufrió el revés, en labor de relevo; por el equipo local destacaron bateando Sayra Rey con tres hits, Mirta Rey, Laura Vázquez y Guadalupe Acosta conectaron dos imparables cada quién.

Aprovechando dos errores de las locales, tres bases por golpe y una por bolas, Algodoneras tomó ventaja de cuatro por cero en la segunda tanda, pero San Francisco de Conchos contraatacó con rally de cinco para darle la vuelta a la pizarra. Otro jugoso racimo, lograron las visitantes durante el tercer inning, llegando al plato en cinco ocasiones, pero las de casa nunca dejaron de pelear y poco a poco se acercaron en el score, al anotar una carrera en la cuarta, dos en la quinta y otra en la sexta, aunque las Guindas también sumaron una y dejaron el score 10 por 9.

Cuando las chicas laguneras estaban a un out de la victoria, Guadalupe Acosta dio hit productor de la carrera del empate y todavía, gran tiro de la jardinera Paulina Hernández sirvió para conseguir el out en home, lo que evitó que las locales se llevaran el triunfo. Ya en extra innings, las Algodoneras aprovecharon un nuevo error de la defensiva local para anotar la carrera que las puso en ventaja y aunque en el cierre San Francisco de Conchos llenó la casa, Mónica Loya se ponchó para el out que puso el punto final al juego.