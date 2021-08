Demi Lovato comparte 'apasionado beso' con youtuber Tana Mongeau

Este fin de semana durante una fiesta, la cantante Demi Lovato, quien se declaró pansexual hace un par de meses, compartió un 'apasionado' momento con la creadora de contenido conocida como Tana Mongeau.

Fue a través de TikTok donde Tana compartió un 'reto' con la cantante, disfrutando de un 'intenso beso'.

"I don't know why they think we fuc***", dice el reto.

En pocos días el material superó las 12 millones de reproducciones y miles de comentarios vinculando sentimentalmente a Lovato con Tana, quien contrajo matrimonio con Jake Paul en agosto del 2019.

"Escena eliminada de Camp Rock", comentaron en el video burlándose de la trayectoria en Disney Channel de Demi de ahora 29 años.