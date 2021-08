Mi corazón se queda aquí con Santos: Santiago Muñoz 

Santiago Muñoz asegura que sin el Club Santos no seguiría logrando su sueño en el futbol.

Aunque fue criticada su intención de jugar en Europa tras poco tiempo de haber debutado en Primera División de la Liga MX con solo 19 años de edad, Newcastle Unites y los Guerreros lograron un acuerdo que coloca al delantero en el Viejo Continente por un año a préstamo con opción a compra.

Muñoz, después de ser descartado por Guillermo Almada en la pretemporada del Apertura 2021 por no estar concentrado con el primer equipo, el jugador fue enviado nuevamente a la Sub-20; ahora, varias semanas después, consiguió su objetivo.

VER MÁS: Afición inglesa del Newcastle United critica fichaje de Santiago Muñoz

“Le debo muchísimo a Santos, ellos me ayudaron a cumplir mi sueño. Mi corazón se queda aquí con Santos, en La Laguna, y a donde vaya voy a ser Guerrero.

Las oportunidad que me han dado Club Santos, toda la institución es algo que nunca voy a olvidar, y algo que definitivamente marcó mi vida”, dijo luego del anuncio de su partida a Newcastle".

“Santi”, mencionó además que el haber salido a corta edad de su casa, fue un proceso que aligeró con ayuda de la institución Guerrera, tanto en lo profesional como en lo personal”.

“Viví un sueño saliendo de casa, no es fácil salir de casa tan chico, pero siento que me ayudó mucho la institución, y el saber que aquí no solo te ayudan como futbolista, sino también como persona. Con eso estoy muy agradecido.

Formé una bonita familia en Club Santos, es algo que nunca voy a olvidar”, mencionó.

En su despedida del equipo, Santiago Muñoz recordó el día de su debut en la Liga Mexicana de Futbol.

“El profe Almada me habla que voy a cruzar el campo, en ese momento pensé muchas cosas, en mi familia. Siempre fue un sueño debutar con Santos. Sin Club Santos no seguiría logrando mis sueños. Yo le hago la promesa de dejar en alto el nombre del club. Este sueño es de los dos, del club y mío”.