Afición inglesa del Newcastle United critica fichaje de Santiago Muñoz 

En redes sociales, los seguidores argumentan que mientras el primer equipo “está desesperado por jugadores de calidad”, el club muestra “incompetencia” con su adquisición.

“¿Podrías fichar algunos jugadores para el primer equipo? en lugar de una firma de trucos de relaciones públicas”, “Ya no conozco a este club”, “Qué vergüenza se ha convertido este club”, “Apesta a un fichaje para calmar a los fanáticos y empapelar las grietas basado en el valor puro de la comedia sentimental, probablemente nunca lo veremos patear un balón para el primer equipo”, se lee en algunos de los comentarios.

Sin embargo, entre las reacciones por la llegada de Santiago Muñoz al Newcastle también aparecieron los seguidores mexicanos, quienes se han sumado en apoyo al equipo por la presencia del delantero.

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi!