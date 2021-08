Santiago Muñoz ya es jugador del Newcastle United 

En redes sociales, Santos Laguna y el club europeo hicieron oficial la llegada del jugador de 19 años de edad al Viejo Continente. Según lo publicado por el portal deportivo ESPN, Santiago se irá por un año en calidad de préstamo con opción a compra.

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi!