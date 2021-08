Aleks Syntek revela que sufrió cuando fue acusado de acoso

El peor momento en la carrera de Aleks Syntek fue en el año 2018, cuando un joven de Inglaterra, que en redes sociales se identifica como Lemon Brick, lo señaló de haberlo acosado.

"I like cute british like you" (me gustan los británicos lindos como tú), fue el mensaje que, aparentemente Syntek le envió al joven de entonces 17 años, quien publicó a través de su Instagram la conversación que sostuvo con el músico.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado el intérprete de "Intocable" contó detalles sobre este episodio y cómo afectó su carrera.

"Negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa y de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos", dijo Syntek.

La noticia le llegó mientras estaba grabando un documental en los Estudios Churubusco junto sus hijos, por lo que fue más difícil para él afrontarla, según contó, pero el apoyo de su esposa y de su familia fueron pieza clave para que lograra dejar atrás el caso, en el que no hubo una demanda formal ni un seguimiento.

"Cuando me asesoré me dijeron ‘ni demandes, ni la hagas de tos, ni te defiendas ni nada, mejor quédate calladito; y es bien feo no tener derecho a réplica pero entre más hablara del tema, se iba a hacer más grande y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño", reconoció el cantante.

En aquel momento lo que más le afectó, aseguró, fue no tener el beneficio de la duda por parte de los medios de comunicación que difundieron la noticia manchando su reputación.

"La pase muy mal a nivel emocional, fue horrible ver las notas y lo que expresaban cuates que me conocen desde niño", señaló.

"Nunca pise un juzgado, no hubo una acusación real, yo creo que el público mexicano no se la compró y las muestras de cariño y soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México, pero en el extranjero sí me hicieron mucho daño porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, en España de mí es que 'este cuate andaba acosando'", lamentó.

Ahora se da cuenta que su error en aquel momento fue tratar de establecer una conversación con el joven que lo acusaba, porque los mensajes que le envió posterior a la acusación fueron utilizados en su contra.

"Sentí que se me venía el mundo abajo, fue una experiencia horrible, me fui de nalgas y la verdad en esos momentos no sabes qué hacer, no sentí el apoyo que debí haber tenido de mi disquera ni de mi entonces mánager. Me dolió mucho".