Manual para impulsar tu negocio en tiempos inciertos

Semanas antes de que se ordenara la suspensión de actividades no esenciales y se prohibieran los eventos masivos en nuestro país (a finales de marzo de 2020), Vanessa Pacheco Ordóñez empezó a recibir cancelaciones por parte de sus clientes. A través de su empresa, Ornamenta, se encarga de organizar bodas, cumpleaños, presentaciones de marcas y celebraciones especiales. Contra todo pronóstico, la interrupción de actividades se extendió durante varios meses: de marzo a septiembre, su compañía no registró ninguna entrada de dinero, lo cual provocó que la emprendedora tomara decisiones drásticas. “Tuvimos que despedir a cerca de 50 personas, sobre todo aquellas que tenían poco tiempo con nosotros y quienes eran más jóvenes”, comenta en entrevista. Durante el periodo más crítico, Pacheco Ordóñez vendió cerca del 50% del mobiliario con el que contaba, así como un camión de carga, para poder cubrir algunas deudas. No obstante, para salir adelante, se vio obligada a cambiar el giro de su empresa. “Pasamos de lo masivo a eventos más íntimos, dirigidos a parejas y grupos de seis a 10 personas. Asimismo, comenzamos a enfocarnos mucho más en los temas de decoración”, relata. Sin apoyos del gobierno ni un plan trazado para enfrentar una situación de este tipo, la emprendedora ha tenido que reinventar su compañía y recurrir a herramientas que antes no jugaban un papel crucial en su negocio, como las redes sociales. Además de éstas, hay una serie de medidas que pueden contemplarse como parte del plan para reactivar una empresa...

1) REDESCUBRE A TU CLIENTE TRADICIONAL A partir de la pandemia, se modificó la manera de comprar y las demandas de los consumidores. “Un nuevo cliente no es solo aquel que no te conoce, sino también uno habitual, pero con una mente distinta, con necesidades diferentes”, indica Ana Cecilia Pérez Cristo, directora de emprendimiento de Victoria147, academia de negocios para mujeres emprendedoras. Esto es vital para conocer los productos que ahora se exigen y la manera en que la marca debe acercarse y presentarlos. Muchas prioridades cambiaron con la covid-19 y eso se refleja en los artículos que hoy se consumen. 2) SUMÉRGETE EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES “Hoy en día, una empresa que no vive en redes sociales, realmente no existe”, advierte la asesora de Victoria147. Estas herramientas no solo ayudan a dar mayor visibilidad a un negocio, sino también a conocer mejor a los clientes, pues se interactúa con ellos de manera constante. Otra ventaja es que crear un perfil es gratis. De no existir la posibilidad de contratar a una agencia o persona con experiencia, el emprendedor debe capacitarse para entender cómo funcionan las plataformas digitales. Y es que no todo el tiempo se trata de vender: hay que generar contenido para volverse relevante entre los seguidores. “Debes analizar la manera en que te estás anunciando ya que, actualmente, todo se basa en lo digital. Entre las estrategias que mejor nos funcionaron para conseguir trabajo cuando el semáforo cambió a verde fue haber tenido una campaña en distintas redes. Eso nos levantó, nos dio a conocer y le dio exposición a la marca”, afirma la directora general de Ornamenta. 3) APROVECHA LAS VENTAJAS QUE OFRECE EL ‘HOME OFFICE’ Con la crisis sanitaria quedó demostrado que los empleados pueden ser igual de eficientes y alcanzar resultados como si estuvieran en la oficina. Laborar desde casa puede ahorrar gastos de operación y preparar al equipo ante cualquier disposición oficial. Además de ahorrar dinero en el desplazamiento al negocio y de disminuir el riesgo de contagio, los trabajadores pueden optimizar su tiempo y, así, realizar con más ánimo sus actividades. Si el giro de la empresa permite esta modalidad, debe considerarse como una alternativa. 4) FORTALECE EL COMERCIO ELECTRÓNICO Para el 34% de las pequeñas y medianas empresas, el comercio en línea representó su única fuente de ingresos tras el cierre obligado de los negocios. En tanto que 48% de las pymes habilitaron este sistema luego del inicio de la pandemia, de acuerdo con un informe publicado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Si bien este método ya era empleado por muchas compañías, a raíz del confinamiento se aceleró el uso de plataformas electrónicas para seguir generando ingresos, así como para cubrir las necesidades de los clientes y atraer a nuevos consumidores. “Las pymes tuvieron que reaccionar de manera rápida para ofrecer servicios de entrega de sus productos. Un estudio que realizamos arrojó que 55% de los pequeños establecimientos empezaron a tener ventas a través de canales digitales durante la pandemia y que 68% de los consumidores planean mantener su consumo en línea”, dice Patricio Mendoza, vicepresidente y gerente general de Servicios a Establecimientos para México y América Latina de American Express. 5) NO TEMAS REDISEÑAR TU MODELO DE NEGOCIO Ante situaciones de crisis, como la provocada por la covid-19, es válido que una pyme regrese a un punto inicial, es decir, a analizar cuál es el propósito de la empresa y determinar si el modelo de negocio funciona como antes. De no ser así, los empresarios tienen la opción de volver a construir esta herramienta para definir qué se va a ofrecer al mercado, cómo lo van a hacer, a quién se lo van a vender o de qué manera van a generar ingresos. Este ejercicio ayuda, asimismo, a conocer el ADN de la compañía para, a partir de ahí, determinar cómo se puede cambiar o pulir. 6) CONSIDERA RECURRIR A APOYOS PRIVADOS “Acercarse a una institución financiera es una buena opción siempre y cuando tengas claro qué cantidad de dinero necesitas. El problema con los préstamos es que, si te quedas corto, no vas a poder llevar a cabo tu plan. Además, corres el riesgo de no poder cubrir el pago del crédito y que éste se convierta en otra deuda que solo te va a ahorcar más”, advierte la asesora de emprendimiento Ana Cecilia Pérez Cristo. Por otro lado, Pacheco Ordóñez subraya que, “al solicitar un financiamiento, hay que tener muy en cuenta cuánto interés te van a cobrar, a cuántos años lo vas a pagar, de cuánto va a ser la mensualidad, entre otros aspectos básicos. De lo contrario, éste puede llegar a comerte”. Otra alternativa es recurrir a amigos o familiares y plantearles los beneficios que podrían obtener con su inversión. 7) ELABORA UNA RADIOGRAFÍA DE TU NEGOCIO Para iniciar la reactivación de una pequeña o mediana empresa, uno de los primeros pasos es conocer claramente la situación en que se encuentra. “En el caso de las que cuentan con stock, es muy importante conocer los motivos por los cuales no han vendido, cuántas unidades poseen y cuánto dinero se encuentra parado en el almacén. Asimismo, es necesario saber cuáles son los gastos fijos actuales y qué otros deben contemplarse. Contrario a cuando empieza un negocio y no se tiene nada, en este caso ya existen ciertas bases y eso resulta muy valioso”, señala Ana Cecilia Pérez Cristo, directora de emprendimiento de Victoria147. Como parte de este balance, se requiere revisar el número de empleados disponibles, así como las actividades que cada uno realiza ya que, en tiempos difíciles, formar parte de un equipo adquiere un significado todavía mayor. “Al hacer una radiografía de tu negocio, también es necesario reenamorarte de la razón y propósito de tu empresa. Cuando alguien se cae, piensa que eso ya no vale la pena. Pero, cuando se levanta, recupera el amor por su proyecto, por lo que hace”, menciona la especialista. 8) NO DUDES EN BUSCAR AYUDA PROFESIONAL Contratar un servicio de coaching puede ayudar a una pyme en diferentes áreas, como comunicación laboral, fortalecimiento de vínculos con clientes, metodologías de planificación, gestión empresarial o detección y solución de problemas. “También es válido acercarte a otros emprendedores para entender que todos pasamos por lo mismo y que nadie está preparado para las situaciones difíciles. Esto puede elevar tu nivel anímico para pensar en nuevas ideas y no sesgarte solo en tu mercado”, aconseja Pérez Cristo. 9) ATRÉVETE A PROBAR CON NUEVOS PRODUCTOS “Durante la pandemia, empezamos a fabricar escritorios para hacer home office, aun cuando nuestro giro empresarial era uno distinto. Si bien la ganancia que obteníamos era muy poca, contribuyó a pagar los salarios de nuestro equipo”, admite Pacheco Ordóñez, de la firma Ornamenta. Lanzar un producto depende, principalmente, del cliente. Si éste ya no valora el artículo disponible, es necesario hacer las adecuaciones o cambios pertinentes para satisfacer las demandas tanto del consumidor habitual como de un público nuevo. Para ello, efectúa un estudio que permita conocer cómo se va a vender, de qué manera y cómo el artículo va a ayudar al cliente. “Una mentalidad innovadora brinda las habilidades necesarias para afrontar con éxito este proceso, así como la disposición para llevarlo a cabo”, afirman especialistas de la organización Project Management Institute (PMI). Diversificar la oferta de productos es una buena opción para llegar a más personas y darle nuevos bríos a una pequeña o mediana empresa. 10) APUESTA POR LA CAPACITACIÓN EN LÍNEA Expertos del Project Management Institute consideran que “desarrollar nuevas habilidades permite trabajar con mayor eficiencia y acoplarse a las necesidades del entorno”. Estar en constante actualización, así como ampliar los conocimientos en otras áreas, es una necesidad para cualquier emprendedor. Las clases, seminarios y cursos en línea facilitan el aprendizaje gracias a que, por lo general, se imparten a grupos reducidos y se pueden seguir desde la comodidad de casa. Además, existe una amplia variedad de temas para explorar: manejo de redes sociales, mercadotecnia, dirección y administración de empresas, entre otros. "El activo más importante de todas las pymes es su fundador, así como los socios que operan. Por ello, es fundamental mantenerse actualizados y capacitados. También deben trabajar en sí mismos: estar bien mental, física y anímicamente. Un emprendedor feliz tiene una empresa feliz", finaliza Ana Cecilia Pérez Cristo. Sin duda, el conocimiento siempre será una de las mejores inversiones.