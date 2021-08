VOZ DEL DIHABLO

Con la entrada de septiembre, tendrían que despejarse muchas dudas. La pandemia perdura y se acercan fechas de eventos importantes. Por un lado, ha habido apertura para más eventos, por otro, nada garantiza que las condiciones sean las idóneas para la realización de conciertos masivos.

En México, Caifanes puso la muestra. Con demasiadas restricciones, se pudo llevar a cabo una serie de conciertos muy esperados por sus fans. Y demasiada “sana distancia”. Aunque sabemos que en un festival de rock o metal, lo esencial es la calidez de los asistentes.

John Corabi anunció que su gira por varios puntos del territorio nacional tenía que ser pospuesta. En un mensaje a través de redes, lo dejó claro: no es una cancelación. El músico que grabó un disco con Motley Crue viaja con su guitarra de un punto a otro y se dedica a dar shows en acústico en un ambiente más “íntimo”. Para fans.

En La Laguna, se aprestaban a venir Dave Evans y Joe Wyman (la primerísima voz de AC/DC junto a un viejo baterista de Scorpiones). La velada tampoco pudo ser.

Serán los músicos, las autoridades de cada lugar o los promotores, pero vivimos una época un tanto incierta. Mientras que los ‘rockers’ nacionales (Luzbel, Anabantha…) han aprovechado algunas bondades para presentarse aquí y allá, con todas las medidas de salubridad. Timo Tolkki también alista su presentación en la Comarca Metalera esta semana, ¿nos vemos ahí?

En la Sultana del Norte hay expectación con el arribo del nuevo mes, esperamos que los organizadores del México Metal Fest den un anuncio importante: la confirmación de que las ediciones V y VI siguen en pie. Al menos eso es lo que todos queremos.

Justo ahorita me encuentro escuchando el nuevo disco de At The Gates, The Nightmare of Being, y tal como lo prometió su vocalista unos meses atrás, se trata de un material más oscuro e introspectivo.

Esta banda escandinava, representante del sonido de Gotemburgo, es una de las estelares para la jornada del viernes 29 de octubre. ¿Quién querría perdérselo? Tomas Lindberg cumplió, y si bien no entrega (junto a sus compañeros) un disco con temas excesivamente rápidos o violentos, sí conserva el sello que los ha distinguido durante su carrera, con un cierto grado de madurez. No se escucha a una copia de trabajos anteriores ni tampoco parece un retroceso. Aún estoy en las primeras escuchas, habrá que digerirlo con calma.

Estamos a prácticamente dos meses de la realización de este doble evento, tan esperado por miles de ‘rockers’ en México y diversos puntos del mundo. Vemos como en Inglaterra ya hay festivales masivos al aire libre, y aunque entendemos que los sistemas de vacunación pueden ser más avanzados allá, las imágenes no dejan de aparecer con un viento de esperanza.

Y si la situación fuera diferente, si las autoridades de Nuevo León consideraran hoy que el festival debe esperar, todavía es buen momento para decirlo. Recordemos que muchos de los asistentes no son regiomontanos, sino que con anticipación han comprado boletos de avión y reservado habitaciones de hotel. A ellos hay que decirles que hacer desde hoy.

En lo personal, algo me dice que por ahí estaremos viendo a estas bandas por las que tanto hemos aguantado, pero si no fuera así, no pasa nada. Sería mejor esperar a seguir viendo cómo se van yendo más hermanos al otro mundo.

El fin pasado, pudimos apreciar un ‘streaming’ de Coventrate a través del canal de YouTube del Tío Metal. Una delicia.

En otro tema menos ‘true’, en días pasados se vino de repente un recuerdo… o más bien, una efeméride del rock (tan recurrentes en estos últimos dos años). El disco debut de Pearl Jam cumplió 30 años desde que vio la luz. Para muchos podrá ser intrascendente, pero estoy seguro que para otros representó algo más importante, parte del ‘soundtrack’ de una época de sus vidas.

Sea como sea, que un disco que escuché desde que salió ya haya llegado a las tres décadas me provoca sensaciones diversas.

El tiempo pasa rápido. El tiempo ni regresa ni perdona. El tiempo hay que aprovecharlo. Un abrazo para todos. ‘Stayheavy’! Contacto: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube]. @VozdelDihablo [Instagram y Twitter].