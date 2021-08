Desarrollo Económico en Durango apuesta a proyecto de Agua Saludable para La Laguna para no frenar inversiones

El secretario de Desarrollo Económico en Durango, Gustavo Kientzle Baille, declaró que de no concretarse el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, además de no terminar con los problemas de desabasto y calidad en el agua, sí frenaría la llegada de nuevas inversiones a la región. "Sí frenaría inversiones, yo creo que el tema del agua es un tema fundamental para la atracción de inversión así como es energía, como lo es mano de obra, el gas natural, es una parte importante de proyectos y tenemos que garantizar que tenemos agua y mucha industria no quiere quitarle el agua a la gente para vivir", indicó en su gira por la región Lagunera. Por esta razón, el Gobierno estatal le ha apostado a la socialización del tema entre los diversos sectores de la sociedad, a fin de evitar que no se lleve a cabo. "Estamos apostando a que se va a realizar, es un proyecto importante para la región para nuestra generación y para las siguientes sin duda alguna", dijo el titular de Desarrollo Económico.

Al momento ninguna empresa ha condicionado su llegada a las condiciones de abasto de agua, pero mencionó que es un factor importante para asegurar la llegada en un futuro. "El poder tener un servicio de agua de ese tipo y que podamos asegurar a futuras generaciones que tendremos ese importante activo nos va a dar una herramienta importante para proyectos a futuro no exactamente los que ahorita estamos negociando". En su visita, Kientzle comentó que se tienen importantes proyectos para la región Lagunera de Durango, como la llegada de plantas automotrices sobre todo a Gómez Palacio, así como la posibilidad de ampliar más. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste