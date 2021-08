CIVIS No tienes ni la menor pu ta idea de lo que dices. Pasaran 1, 2 3 varios años y verán el tamaño de es tu pideces que esta haciendo el cártel de la 4Ta Putrefacción y el KKS., por lo pen dejo que estas no alcanzas a ver nada. Lo mas sobresaliente es como la gente convierte las pen de jadas y es tu pideces del KKS y su panda de esbirros en actos heroicos y cosas que creen es tu pidamente que vayan a ayudar en algo. Al contrario, baja la competividad de muchas empresa, sobre todo las medianas y pequeñas, esas que empiezan de a poco, negocios arrancando de 2,-6 empleados, gente modesta que esta emprendiendo. Con esto mas despidos, desempleos, pobreza etc. Síganle aplaudiendo y llorando de emoción chairos , que para eso existen uds para lamer botas y para que los hagan pen dejos.

Es totolmente cierto que existen empresas que abusan del outsorcing para prescindir de empelado en nomina , pero no todas ni en todos los casos,. Se debe tomar acccion particular contra las empresas que hacen exto, peo que pasa? porque no lo hacen? Ah porque cuesta dinero y tiempo, investigar y analizar. Entocnes mejor la 4Ta putrefaccion hace las cosas como siiempre lo hace, a lo pen dejo, sin importar que se vaya a perjudicar sobretodo a los mas pobres, a los trabajadores modestos. a los que se pasan cacaraqueando que dizque ayudan y protegen. Lo mas sorprendente es que esos mismo trabajadores creen que es algo bueno, que ignorancia y que sinvergüenza el KKS y su cártel de la 4T

No vengas a m4m4r Celticolake, esas empresa que tienen 2-6 empleados no subcontratan, al contrario, a ellas las subcontratan. Ademas la reforma va enfocada a empresas que utilizan el "outsourcing" para contratar al personal, de modo que no generan antiguedad, los despiden con cualquier baba, no generan utilidades. Los ptos empresarios no van a perder, solo van a dejar de ganar. Hace años no existia el outsourcing y tenian que contratar directamente al empleado y hacerse cargo de todas las responsabilidades (imss, infonavit, fonacot, etc,) y ahora ya no, por eso ladran los w3y3z. Se enmañaron a m4m4rs3 todo eso que debian pagar y que prefieren pagarselo a la empresa se outsourcing que darselo a los empleados, porque esas empresas cobran muy bien, por quitarte esas broncas de encima.

