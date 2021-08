Héctor Parra toma antidepresivos en la cárcel

Héctor Parra se comunicó con su hija, Daniela Parra, para preguntarle sobre la venta especial de tamales, donde también aprovechó para hablar con los medios.

Desde el Reclusorio Oriente, donde se encuentra preso tras haber sido señalado por presunto abuso sexual contra su hija Alexa Parra, confesó que se encuentra tomando antidepresivos, dado que se no se encuentra estable.

"Anímicamente, estoy en un sube y baja de emociones, en un solo día siento coraje, frustración, tristeza, esperanza. Sé que estoy pasando esto por una maldita injusticia, porque todo lo que se ha dicho son mentiras y bajezas. Yo sé que voy a salir con la cabeza en alto", dijo vía telefónica.

Por otro lado, también envió un tajante mensaje para Sergio Mayer.

"Que antes de subirse a un barco, primero investigue el curso del barco, que se dé cuenta del entorno de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está haciendo, porque hay antecedentes y el señor Mayer en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez, 'yo tengo la obligación de ayudar'. No señor, nadie tiene la obligación de haber lo que hizo conmigo. Podemos denunciar cuando nos consta, cuando sabemos de los antecedentes, cuando conocemos el caso, porque por él, juntamente por el señor Mayer, yo estoy en esto".

El actor compartió que un supuesto abogado y otra persona acudieron a visitarlo un domingo en la noche para que rindiera una supuesta declaración por la demanda que contra los servidores públicos que lo detuvieron.

Héctor Parra también asegura que no ha vivido ninguna de las 'leyendas urbanas' que se cuentan sobre las cárceles, dado que están de su lado.

"Incluso los reos, los custodios, están conmigo, los mismos custodios me dicen 'Señor Héctor, usted no tiene que estar aquí adentro', es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo'. Los reos me dicen 'El jefe actor'", expresó en exclusiva para el programa de espectáculos Ventaneando.