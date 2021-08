Julión Álvarez listo para regresar a los conciertos presenciales

El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez afirmó este lunes estar listo y ansioso por volver a los conciertos presenciales, tras un largo receso por la pandemia.

El intérprete iniciará sus presentaciones el próximo 4 de septiembre en la fronteriza ciudad de Tijuana, como parte de la gira 2021, que incluye además a la ciudad de Mexicali y una nueva fecha en Guadalajara, anunció en una conferencia de prensa ofrecida en esta ciudad, capital del estado de Jalisco, oeste del país.

"Esperamos que el aforo que se nos permita lo llenemos, que el público responda después de presentarles todos los temas que hemos ido soltando y que logremos el lleno, nosotros traemos buena producción, vamos a estar con todas las ganas y calidad", declaró.

Tras el periodo de aislamiento obligatorio y la cancelación de conciertos en México debido a la pandemia en marzo de 2020, el intérprete de "Te hubieras ido antes" se refugió en las labores de campo de su rancho ubicado en el estado de Chiapas (sureste de México) de donde es originario.

Pese a cancelar una extensa gira planeada para 2020, Álvarez estrenó algunos sencillos que presentó a sus seguidores en redes sociales, además de celebrar un concierto virtual en el que dio a conocer temas como "Incomparable" sencillo que se mantiene como número 1 en una decena de países de América Latina y en el top 10 de Estados Unidos.

Álvarez afirmó que aunque el concierto fue visto por miles de personas, extraña el contacto con el público.

"Sinceramente no me encantó, era cantarle a las cámaras y a las sillas y fue bonita la respuesta del público, pero no es lo mismo, presentamos nueva música y tratamos de ser los más pacientes posibles para poder presentarnos con público", dijo.

El cantante pidió al público vacunarse para permitir que todo su equipo y la industria de los espectáculos vuelva a la normalidad de los escenarios de manera presencial y así recuperar un poco las pérdidas económicas que tuvieron el año pasado.

El cantautor dijo tener la esperanza de volver pronto a Estados Unidos luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro en ese país de una presunta participación en actividades ilícitas que originaron una investigación a sus finanzas y la imposibilidad de trabajar en aquel país.

"Seguimos en un proceso, desgraciadamente nos explicaron los abogados que debido a la pandemia, que ha sido un motivo de espera, se ha extendido el proceso, pero no perdemos la fe y esperamos que sea pronto", indicó.

Álvarez anunció que grabará su canción "Probablemente" a dueto con el cantautor Mike Miramontes, líder de la agrupación La Fugitiva y quien fue parte del equipo de Álvarez durante el concurso televisivo de La voz México.