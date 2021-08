Con marchas, bloqueos y misas, familiares de personas desaparecidas de La Laguna conmemoraron este lunes el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y rechazaron el sistema de fiscalización con facturas que implementó la Federación tras la eliminación de los fideicomisos públicos. Particularmente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que servía como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas.

Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) bloqueó por unos minutos el periférico Raúl López Sánchez de Torreón, frente a las oficinas locales del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para denunciar revictimización a las familias de personas desaparecidas así como afectaciones en la entrega de apoyos para la asistencia y reparación integral por parte del Gobierno federal, mismas que surgieron a raíz de la eliminación de los fideicomisos públicos.

La presidenta de la agrupación, Silvia Ortíz de Sánchez-Viesca, madre de “Fanny” desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en Torreón dijo que “es un día que ni siquiera debería de existir, es un día que debemos de eliminar y para eliminarlo necesitamos de la unión de todas las familias, de toda la sociedad, para luchar porque no exista la repetición de la desaparición”.

Afirmó que no hay compromiso por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para atender el tema de las desapariciones además de que hubo reformas a la Ley General de Víctimas que representaron un retroceso.

“La Ley General ya venía mal, de verdad, le faltaban muchas cosas. Y pues ahora hubo reformas en deterioro de lo avanzado, no te puedo decir que van las cosas bien, al contrario, las cosas se están retrasando, vamos como los cangrejos, para atrás. Le quitaron presupuesto a la Fiscalía General de la República y como cascada o como domino, esto va sucediendo con las Fiscalías. Está por desaparecer la Comisión de Víctimas, están muy mal las cosas con todo lo que envuelve a la desaparición, a las víctimas. Nosotros ahora les decimos ¿por qué me limitas?, no me limites, yo no tengo la culpa y tú te comprometiste a apoyarme con la búsqueda”, señaló. La protesta se hizo después de las 12 del día y dos horas antes, ofició una misa en el Memorial de Personas Desaparecidas ubicado en la Alameda Zaragoza.

“Vamos a seguir buscando aunque la vida se nos vaya en ella, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¿por qué los buscamos?, porque los amamos. Necesitamos todos unidos agarrarnos de la mano, y luchar y gritar porque encuentren a los nuestros. Aquí estamos, nos van a seguir escuchando y vamos a seguir en un grito, hoy vamos a orar por todos los nuestros, porque Dios nos guíe para encontrarlos”, se dijo en la misa.

Por su parte, integrantes del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) marcharon de la Plaza Mayor a la Alameda Zaragoza, donde también se ofició una misa. María Elena Salazar, miembro de la organización coincidió en que se trata de un día que no debería de existir. “Sin embargo aquí estamos otro año más, exigiendo esa búsqueda efectiva para dar con el paradero de cada uno de los que ahorita no están”. Con la entrada de la nueva legislatura federal, dijo que han estado en contacto con un nuevo diputado federal coahuilense para pedirle que el tema de las desapariciones no se dejen fuera de las leyes.

Al igual que el Grupo VIDA indicó que la desaparición de los fideicomisos públicos que tenía como propósito evitar desvíos corruptos al entregar los apoyos de manera directa y sin intermediarios, ha sido “otro golpe duro”.

Las familias de personas desaparecidas en la Región Lagunera señalaron que ahora deben justificar con facturas a Hacienda sus gastos aún y cuando la mayoría de ellos viven en el medio informal y este trámite retrasa la llegada del dinero. Para recibir el apoyo, también les solicitan el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pues quien dispersa el recurso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Las autoridades tienen que entender que el paso del tiempo a nosotros nos merma mucho, si bien nos mantenemos de pie, es por esa deuda que tenemos nosotros con nuestros hijos pero nuestra edad, nuestra salud, nuestro físico ya no nos da para tantos trámites. Si para colmo la pandemia nos vino a afectar en el tema de que ya no podíamos ir a revisar nuestro expediente a la Ciudad de México, ahora con la eliminación de estos fideicomisos, es de veras para nosotros, otro golpe duro.

Nosotros tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para estar en el aeropuerto, para salir y llegar corriendo a revisar el expediente (a la Ciudad de México) y regresarnos nuevamente”, expresó. Salazar, también coincidió en que no hay compromiso del Gobierno federal y que ha habido un retroceso.

Ambos colectivos, están conformados por más de 225 familias de personas desaparecidas.