El nocaut que dejó a la mexicana Jeanette Zacarías en coma

Este domingo, la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías cayó noqueada en su enfrentamiento ante la canadiense Marie Pier.

VER MÁS: Boxeadora mexicana Jeanette Zacarías es hospitalizada en Canadá tras pelea

Tras la cancelación de la pelea, Jeanette tuvo que ser enviada de emergencia al hospital, donde la indujeron a un coma por la inflamación en su cerebro.

"Los doctores no le daban mucha oportunidad (de lograrlo) inicialmente, pero han encontrado que su situación mejoró notablemente. Los próximos dos a cinco días serán muy importantes y la mantendrán sedada en ese período", comentó el promotor del deporte Yvon Michel.

FUERZA JEANETTE Ayer la boxeadora mexicna, Jeanette Zacarias, fue hospitalizada de emergencia después de su pelea ante Marie Pier Houle en Canadá; su estado de salud es crítico. Se desvaneció en el ring después de que el referee detuviera la pelea al final del 4to round. pic.twitter.com/BlWe187iqO — D I E G O L (@diegodelavm5) August 29, 2021

De acuerdo a su testimonio, la púgil será monitoreada durante las próximas seis semanas para determinar la gravedad del daño que sufrió.

"Ojalá me hubiera pasado a mí en vez de Jeanette, me siento frustrado", expresó su pareja a The Canadian Press.