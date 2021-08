Pensamos muy diferente pero eso no nos asusta: presidente de Coparmex sobre el Gobierno federal

Cesar

Hoy, 5:21 pm

publicado por: Cesar Orozco

¿que concensos y acuerdos?.... ¿volver a pagar los sueldos de miseria extrema, o el autsorcing ? para no pagar antiguedad ,vacaciones e indeminisaciones. no pues esta clarisimo que no piensan igual que el gobierno federal, en la reforma energetica, ni hablar, nada mas basta ver la actualidad.

