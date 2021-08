De forma presencial regresaron a clases 1,600 escuelas y más de 100 mil estudiantes en el estado de Durango

Un total de 1, 600 planteles abrieron sus puertas nuevamente en Durango después de casi año y medio que la pandemia del COVID-19 los puso en pausa, para recibir a los estudiantes y dar inicio al Ciclo Escolar 2021-2022 bajo estrictos protocolos de salud para evitar contagios entre la población estudiantil. De ese total, 426 se localizan distribuidas en La Laguna.

El gobernador José Rosas Aispuro llamó a los padres de familia a denunciar cualquier situación en la que se les obligue a que sus hijos acudan de forma presencial, queja que aseguró será atendida. El regreso es voluntario.

Ese total de planteles que recibieron a cientos de estudiantes, representan un 30 por ciento de las 5 mil 400 que se encuentran en el estado, de las cuales un 17 por ciento son escuelas multigrado. Se estima además, que son más de 100 mil alumnos que están de regreso a las aulas.

Aispuro Torres, también llamó a los padres de familia a la confianza, “vamos a cuidar a sus hijos, vamos a cuidar a las maestras y maestro, seremos los más atentos y responsables de ello por eso me he comprometido a que donde haya posibles riesgos de contagio se hagan pruebas de manera aleatoria, en zonas donde veamos un número considerable de familias contagiadas así es que vamos a cumplir con todos los protocolos”.

El gobernador recordó que fueron los Consejos Técnicos Escolares los que determinaron qué plantel se encontraba en condiciones de regresar de forma presencial y cuáles no, así como la mecánica que se tendrá en cada plantel.

“Cada escuela tiene la libertad, la autonomía, no hay presión para nadie, no vamos a sancionar ninguna maestra que diga yo no me siento en condiciones físicas para poder ir a la escuela y será totalmente respetada esa decisión”, lo mismo con los estudiantes, quienes podrán ser atendidos a distancia en aquellos casos en los que los padres de familia decidan no enviarlos.

En cuanto al resto de los planteles, comentó que se está trabajando de forma coordinada con los Sindicatos de Trabajadores de la Educación así como con los funcionarios de la Secretaría de Educación y los padres de familia, para mejorar las condiciones y en breve que el 100 por ciento estén en funcionamiento.

“En próximos días, el 100 por ciento estarán en condiciones para ello, agradezco a los presidentes municipales el apoyo que nos están brindando en cada uno de los municipios para revisar que las escuelas. Le he pedido a la Inifed, a la propia Secretearía de Educación que en esta revisión una por una, sepamos algunos detalles mínimos, otras será cuestión de más tiempos, pero creo que todos se pueden resolver en muy corto plazo”.