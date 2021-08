Así disfrutan Michael Jordan y su esposa de unas millonarias vacaciones en Croacia

Tal es el caso del mítico exbasquetbolista Michael Jordan, que junto a su esposa Yvette Prieto vivió unas vacaciones únicas en el mar Adriático al rentar un lujoso yate el cual el costo semanal millonario.

El dueño de los Charlotte Hornets llegó a Resnik y fue escoltado por tres camionetas acompañado por guardaespaldas para dirigirse al yate el cuál sobrepasó el millón de dólares en costos. Dicha embarcación fue construida en 2020. Tiene 95 metros de longitud con una capacidad para 12 personas y 29 tripulantes.

Su alquiler semanal es de un millón de euros (1.2 millones de dólares). El interior cuenta con amplias habitaciones, bar al aire libre, jacuzzi y hasta una parrilla. También tiene sauna, gimnasio y hasta un helipuerto.

