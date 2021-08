Changan, la novedad China a la venta en México

Los rumores sobre la llegada de un nuevo contendiente de origen chino al mercado mexicano de vehículos se han convertido en realidad, pues la marca Changan llegó a tierra azteca para competir en dos de los segmentos más populares, es decir, los sedanes y las SUV.

Changan llegó a México gracias a MotorNation, la misma empresa que comercializa las marcas BAIC y JMC en el país.

Desde su fundación en 1862, Changan fue una empresa dedicada a la manufactura de armas. Fue hasta 1957 cuando se integró al mercado automotriz con un vehículo similar al Jeep al que llamaron Changjiang 46.

Tras 20 años, ya en la década de 1980, hizo un acuerdo con Suzuki sobre la producción bajo licencia de automóviles japoneses para el mercado local chino y desde entonces, fabrica vehículos en alianza con Suzuki, Ford, Peugeot y Mazda para China.

En su llegada a México, anunció una red de 35 concesionarios y una gama inicial de cinco modelos, aunque el primer auto Changan que llegará será el Alsvin.

Después se espera que lleguen otros más como: Changan CS35 PLUS, CS35 PLUS turbo, y en una segunda fase CHANGAN CS55 Plus, CS75 plus y el UNI-T.

Alsvin, la punta de lanza

Este vehículo es sedán compacto que, según la marca, destacará por su nivel de equipamiento y seguridad que resultaran muy competitivos en su segmento. Contará con control electrónico de estabilidad, sensor de reversa, infotenimiento con pantalla de 10", bolsas de aire frontales y aire acondicionado.

Habrá dos versiones disponibles: 5 TM (Transmisión Manual) y 5 DCT (Transmisión Automática de doble embrague). El precio de la versión manual es de 259,900 pesos, mientras las automática es de 279,900 pesos.

Changan CS35 Plus y CS35 Plus Turbo

Esta SUV de 4.33 metros de largo, estará disponible en México con dos opciones de motor: 1.6 litros de 126 hp y 118 lb-pie con caja automática de siete velocidades, o un motor turbo de 1.4 litros de 185 hp y 221 lb-pie con transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Los precios estimados son de 300,000 a 415,000 pesos.

Changan CS55 Plus

Este modelo se incorporará a la gama en la segunda fase de lanzamiento, con una talla de 4.51 metros de largo y un motor turbo de 1.5 litros de 185 hp y 221 lb-pie, con transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Los precios estimados son de 490,000 a 560,000 pesos.

Changan CS75 Plus

El hermano mayor del CS55 Plus, pero con talla extendida a 4.69 metros de largo, con más opciones de equipamiento y un motor turbo de 2.0 litros de 232 hp y 266 lb-pie, con transmisión automática de ocho velocidades. Es uno de los modelos de desarrollo más reciente de la firma china.

Changan UNI-T

Será un SUV compacto de aspecto futurista y silueta estilo coupé. Emplea un motor turbo de 1.5 litros, que genera 180 hp y 221 lb-pie, con transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Cuenta con suspensión delantera tipo McPherson y eje trasero independiente.