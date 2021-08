Muere integrante de Grupo Marrano el día de su cumpleaños

El Grupo Marrano conmocionó a sus seguidores durante el fin de semana tras anunciar la muerte de su fundador y líder, Kiko Macanudo, justo el día de su cumpleaños.

El vocalista de la banda grupera originaria de Monterrey, Nuevo León, falleció el domingo 29 de agosto, según dio a conocer la agrupación a través de sus redes sociales.

“Descansa en paz, Kiko Macanudo, uno de nuestros marranos fundadores. Hoy hubieras cumplido años. Nos quedamos con todos los bonitos momentos que vivimos a tu lado. Nos unimos a la pena que embarga a toda su familia”, se lee en el mensaje.

En la publicación de Grupo Marrano no se reveló la causa del fallecimiento de Kiko. Sin embargo, los seguidores se apresuraron a mostrar sus condolencias a la familia del difunto músico.

"No me lo creo", "sí me dio ch*ngo de tristeza", "mis mas grandes condolencias", "noticia realmente inesperada", "díganme que es mentira", "mis condolencias para ustedes como agrupación y también para su familia, pronta resignación", son algunos de los comentarios que ha recibido la banda por su pérdida.

Grupo Marrano se volvió famoso debido a su peculiar estilo de interpretación en el cual utilizan albures, palabras altisonantes y relatos sumamente explícitos de índole sexual. Son considerados los creadores de una nueva expresión musical denominada "pornocorrido".

Entre sus canciones más exitosas están "El ansioso", "¿Por qué te volteaste?" y "En mi soledad". La identidad real de los integrantes del grupo es desconocida, ya que en todas sus presentaciones y apariciones ante el público, utilizan máscaras y sobrenombres referentes a cerdos, tales como Marrano Burro, Puerquito Hernández, Marrano Rey, Marrano González y otros más.