Arroz integral con frutos secos

Cuántas veces no pasa que desconocemos una receta tan básica como el arroz, no nos queda como queremos o no se nos ocurre cómo cambiarla para hacerla diferente.

Este arroz quedará delicioso y es la opción de hacerlo saludable y diferente, usando arroz integral, arándanos, almendras y nuez. INGREDIENTES: 1 Taza de arroz integral

3 tazas de agua (puedes usar caldo de pollo)

½ taza de cebolla finamente picada

2 dientes de ajo finamente picados

2 cucharadas de mantequilla separadas

¼ taza de nuez molida

¼ taza de almendra fileteada

¼ taza de arándanos

¼ cucharadita pimienta

½ cucharadita de sal

1 cucharada de consomé de pollo (si usas caldo de pollo, omite este ingrediente) PROCEDIMIENTO: Lava muy bien el arroz, hasta que el agua salga limpia. Déjalo remojando por 20 minutos con el agua que lo cubra muy bien. En una olla vacía el agua, pon a hervir a fuego alto y agrega el consomé, sal y pimienta. Aparte, en un sartén a fuego medio, pon a derretir 1 cucharada mantequilla, agrega la cebolla y el ajo y mueve con una cuchara hasta que la cebolla quede transparente. Pasados los 20 minutos del arroz remojado, pásalo a un colador y escurre. Vacía el arroz en el sartén y deja dorar un poco, moviendo constantemente a fuego bajo durante 2 minutos Agrega 2 tazas del caldo previamente sazonado y deja cocinar por 20 minutos a fuego bajo, sin tapar. Pasados los 20 minutos vacía 1/2 taza del caldo y checa la cocción, déjalo 10 minutos más y tápalo. Vuelve a checar la cocción y, en caso de ser necesario, agrega la otra 1/2 taza de agua restante. Agrega la otra cucharada de mantequilla, tapa y lo deja 10 minutos más hasta que el agua se consuma. Ya que el arroz esté bien cocido, agrega la nuez, almendra y arándanos, mueve con cuidado para incorporar bien los ingredientes. Apaga el fuego, tapa y deja reposar 10 minutos. Pasa al plato para servir y decora con más arándanos, nuez y almendras. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste