La Secretaría del Trabajo prevé ingreso de 130 mil empresas al Repse

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prevé que se incorporen entre 125 mil y 130 mil empresas al sistema del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) antes del 1 de septiembre.

Este próximo miércoles entra en vigor la reforma que elimina la subcontratación en México, por lo que todos los prestadores de servicios u obras especializados que operan de esta forma, así como entidades que ofrecen servicios compartidos o complementarios, deberán estar registrados en ese sistema si no quieren incumplir con la ley.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca, dijo que el Repse lleva tres meses funcionando adecuadamente, "no se ha saturado, no se ha caído y no lo han saqueado, lo que representa un logro tecnológico importante".

Explicó que hasta el viernes pasado se tenía el dato de 119 mil empresas que entraron al Repse a iniciar su registro, de las cuales 85 mil lo terminaron.

"La diferencia entre las empresas que han iniciado y las que han terminado (el trámite) es porque están en el proceso, en alguno de los pasos, o porque tienen adeudos con el SAT, el IMSS o el Infonavit", detalló.

Del total de las empresas que han terminado su registro, la Secretaría del Trabajo ha respondido en torno a la obtención del Repse en 85 % de ellas.

Explicó que a días de que concluya el plazo límite para los prestadores de servicios especializados con contratos vigentes, hay 3 mil empresas que diariamente se están inscribiendo.

Con esa tendencia, Salafranca estimó que el total de registros ascenderá de entre 125 mil y hasta 130 mil empresas antes del 1 de septiembre.

El registro continúa

El representante de la dependencia aclaró que "el Repse va a continuar. No cierra al concluir este mes. El 1 de septiembre es un plazo para las empresas que tienen contratos vigentes de servicios especializados con personal a disposición y para que continúen la vigencia. De estos, los que no estén inscritos estarán incumpliendo la ley".

Pero una empresa puede entrar al Repse el día que lo decida, es decir, negocios que no lo necesiten, pero que lo requieran a futuro lo pueden tramitar. Lo que sí es obligatorio es que los prestadores estén inscritos.

Para las empresas contratantes de los servicios especializados, el Repse es una garantía, o sea, no es solo una obligación exigirle al contratista el registro, sino es garantía de que se trabaja con una empresa formal.

"La normatividad fiscal indica que para pagar las facturas hay que comprobar que en el momento del pago las empresas están en el Repse, entonces es una garantía de que se contrata a una empresa que está al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, que no estamos ante factureras, empresas de humo, sino de verdad, y si alguna se ha colado, y si alguien mintió al Repse, los datos están ahí, en un futuro cuando se acabe el plazo habrá un proceso de depuración", explicó Salafranca.

Voluntad por cumplir

Sobre los amparos que han tramitado empresas contra la reforma laboral, consideró que el número de los que han llegado hasta ahora no son significativos.

"Ampararse es un derecho, pero lo que percibimos en la Secretaría del Trabajo es la voluntad mayoritaria del empresariado por cumplir más que ampararse ente esta ley".

"Miles de empresas acudieron al cumplimiento de la ley. De acuerdo con datos del IMSS, 2 millones 700 mil trabajadores han transitado de sus subcontratistas a las empresas reales para las que trabajaban".

El mensaje de Alejandro Salafranca a los trabajadores y las empresas es "que el plazo no ha terminado y la invitación es para que todo el mundo que necesite un apoyo para el registro o la sustitución patronal, y pasar a sus trabajadores de la subcontratación a la empresa principal, lo hagan, acudan a la Secretaría del Trabajo, ahí estamos listos para atenderlos".

Nuevo esquema

